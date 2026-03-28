La primera competencia del TCR fue reprogramada por un fuerte accidente

Apenas iniciada la prueba en Cascavel, un accidente múltiple se registró en los primeros metros, lo que obligó a la Dirección de la Carrera a detener la competencia con bandera roja.

La primera competencia del fin de semana del TCR South America Banco BRB en el Autódromo Zilmar Beux de Cascavel debió ser reprogramada luego de un incidente ocurrido en el momento de la largada.

Apenas iniciada la competencia, un accidente múltiple en los primeros metros obligó a la Dirección de Carrera a detener la prueba con bandera roja. Nelson Piquet Jr. que partía desde el primer lugar se quedó detenido y Bruno Massa lo impacto desde atrás. En ese choque también estuvieron involucrados Guilherme Reischl y Adrián Chiriano. Todos los pilotos fueron asistidos por el equipo médico, sin que se registraran consecuencias de gravedad.

La primera actividad del día, la clasificación, tuvo a Piquet Jr. como el gran protagonista. Al mando de su Honda Civic Type R FL5, el brasileño registró un tiempo de 1:04.242, que lo colocó en la pole por delante de sus compañeros Tiago y Leonel Pernía.

Tras evaluar la situación y las condiciones del circuito, se determinó la reprogramación de la carrera por razones de seguridad en la pista.

La actividad de este domingo comenzará a las 9 con la carrera principal y desde la 14 será la segunda competencia que tendrá los primeros diez de la clasificación en grilla invertida.

DECLARACIONES

“Tanto Bruno Massa como Nelson Piquet Jr. están bien de salud, sin dolores después del fuerte golpe. Guilherme Reischl tiene una molestia en la espalda y fue trasladado para realizarle estudios generales. La carrera se va a disputar desde las 9:00 de mañana”.

(Federico Punteri, presidente de TCR South America).

"En principio está todo bien, no me pasó nada. Venia detras luego de hacer una linda largada, me fuí para el interior para esquivar un auto pero no esperé encontrarme otro parado. Lamentablemente no pude hacer nada para evitarlo. Fue un gran golpe, pero lo importante es que estamos todos bien” (Bruno Massa).

"Hubo un accideente bastante fuerte en la largada, se quedaron algunos autos parados y se armó un desparramo. Yo logré esquivar algunos y me enteré de una bandera roja que no entendía el motivo, pero cuando me enteré del accidente obviamente supe que había que parar la carrera” (Juan Manuel Casella)

“En mi caso tuve un problema que no pude poner primera cuando llego a la grilla. En el momento de la largada veo autos salir disparados para todos lados y ahí trato de esquivarlos pero lo agarro a Nelsinho ya girado y le pego a el en su lado izquierdo. Es una lastima porque ahora hay que repararlo, pero lo mas importante es que estamos bien” (Adrián Chiriano).