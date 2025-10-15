La primera declaración de Pablo Laurta tras ser detenido por el doble femicidio

El acusado habló cuando salía de la comisaría donde estaba detenido en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú para ser trasladado en un camión policial hacia Concordia.

El imputado por el doble femicidio de Córdoba, Pablo Rodríguez Laurta, dijo sus primeras palabras este miércoles cuando salía de la comisaría donde estaba detenido, en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú, para ser trasladado en un camión policial hacia Concordia, donde se espera que preste declaración indagatoria. “Todo fue por justicia”, aseguró en dos oportunidades a un medio local tras ser arrestado por los crímenes de su expareja, Luna Giardina, y su exsuegra, Mariel Zamudio.

Mientras el hombre -también señalado por secuestrar a su hijo menor de edad y sospechado de asesinar al chofer de una aplicación- era escoltado por uniformados, y cubierto con un casco, una periodista del Canal 9 Litoral le preguntó “¿qué hiciste con [Martín] Palacio?”, en referencia al remisero hallado muerto en las últimas horas. "Todo fue por justicia", contestó el hombre.

“¿Qué dijiste? ¿Cómo, cómo?“, le reiteró la cronista, como sorprendida por la respuesta. ”¡Que todo fue por justicia!", gritó el acusado desde dentro del móvil policial y justo cuando los efectivos cerraban la puerta del rodado.

Según ese medio entrerriano, el arribo de Laurta está previsto para antes de las 9 de este miércoles, momento en el que prestará declaración ante la fiscal Daniela Montangie.

El sospechoso del doble femicida de Córdoba, de nacionalidad uruguaya, llegó a Entre Ríos el sábado 4 de este mes. Había cruzado el río Uruguay desde la ciudad de Salto en una canoa que ocultó entre vegetación en Puerto Yeruá. Durante tres días se alojó en un hotel de Concordia con identidad falsa. Asimismo, intentó pagar el alojamiento en dólares, pero los encargados le pidieron pesos argentinos.

Después, por la tarde del martes 7 de octubre, cuando ya oscurecía, fue hasta la terminal de ómnibus, donde se encontró con el chofer Martín Palacio, otra de sus víctimas. El plan criminal que había comenzado a ejecutarse iba a terminar con los homicidios de su expareja, Luna Giardina, y su exsuegra, Mariel Zamudio, y el secuestro de su hijo Pedro luego del múltiple crimen, que este martes cumplió 6 años.

Sobre la desaparición del remisero

Durante una conferencia de prensa, el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, dijo que el remisero Palacio, que tenía dos teléfonos celulares, dejó de usarlos de un momento a otro. “La familia del chofer, Martín, recién en Córdoba, comienza a tener interrogantes”, indicó.

El funcionario contó que la familia de Palacio radicó el miércoles 8 una denuncia ante la Policía de Córdoba para averiguar su paradero. Un día después, el jueves 9, se trasladó a Concordia y realizó otra denuncia. “Hasta ahí, no se sabía lo que había pasado”, precisó Roncaglia. “En ese momento se tomó conocimiento de que había sido contratado por Pablo Rodríguez Laurta y, tras la denuncia, se empezó a ir para atrás para ubicarlo”, sumó.

