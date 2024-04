La primera fecha del TCR tuvo dominio brasileño

La primera competencia del año de TCR South America Banco BRB tuvo un amplio dominio de los pilotos brasileños en el autódromo de Interlagos. La dupla ganadora de la fecha Endurance fue Raphael Reis/Lucas Foresti con el flamante CUPRA de W2 Pro GP y el podio lo completaron Pedro Cardoso/Celso Neto y Guilherme Reischl/Guilherme Salas. Estos últimos también fueron la ganadores de la Copa Trophy. Thiago Vivacqua/Nicolas Costa fueron cuartos con el Toyota Corolla del equipo Cobra Racing, mientras que el dúo más joven, Lucas Fecury y Arthur Leist, completaron el top 5.

Esta fue la sexta victoria de Reis en TCR South America. El brasileño es es el recordman de poles y ahora iguala al argentino Ignacio Montenegro, actual campeón de la categoría, en la lista de victorias.

La primera parte de la carrera Endurance tuvo un desarrollo tranquilo que lideró Reis/Foresti, seguido por Galid Osman/Felipe Lapenna y Cardoso/ Neto. Pasados los cuarenta minutos de la etapa inicial y los veinte de reabastecimiento, cambios de pilotos y ajustes generales; se reordenó la fila india para realizar la segunda parte.

La reanudación llegó faltando 37 minutos para el final y Reis aprovechó para mantener la ventaja que había logrado Foresti. Osman, ya al mando de su vehículo, aguantó al Peugeot 308 de Cardoso solo por una vueltas y luego comenzó a defenderse de los ataques del radatilense Montenegro.

A mitad del segundo stint, la lucha en carrera se desarrollaba entre el octavo y el undécimo puesto, entre Nicolás Costa, Rafael Suzuki, Salas y Arthur Leist. En la vuelta 43, el auto de seguridad se activó después de que Suzuki tocara la barrera de neumáticos en Laranjinha. La reanudación llegó en la siguiente vuelta, con Reis y Cardoso al frente. Antes de cruzar el verde, Montenegro atacó a Osman, Caca intentó una doble superación y todo termino con los tres autos despistados.

El mayor beneficio de este relanzamiento fue para los Toyota Corolla de Paladini Racing que ascendieron hasta el tercero y cuarto puesto con el argentino Facundo Marques y el español, campeón de TCR Spain, Quique Bordas el cuarto. Pero el la última vuelta todo se modificó nuevamente cuando los tres autos de Paladini se quedaron sin combustible. El único que pudo finalizar con el envión fue el auto de Rosso que cruzó en el séptimo lugar.

Reis/Foresti, Cardoso/Neto, Reischl/Salas, Vivacqua/Costa y Fecury/Leist fueron las cinco duplas brasileñas que completaron el dominio de Brasil. La próxima etapa del TCR South America Banco BRB se disputará el último fin de semana de mayo, en el rápido y desafiante trazado de Cascavel, en el oeste de Paraná (Brasil).

POSICIONES

1. Raphael Reis (Bra)/Lucas Foresti (Bra)

2. Pedro Cardoso (Bra)/Celso Neto (Bra)

3. Guilherme Reischl (Bra)/Guilherme Salas (Bra)*

4. Thiago Vivacqua (Bra)/Nicolas Costa (Bra)

5. Lucas Fecury (Bra)/Arthur Leist (Bra)

6. Norberto Fontana (Arg)/Felipe Malhuy (Bra)

7. Juan Angel Rosso (Arg)/Facundo Marques (Arg)

8. Werner Neugebauer (Bra)/Caca Bueno (Bra)

9. Fabián Yannantuoni (Arg)/Enric Bordas (Esp)

10. Fabricio Pezzini (Arg)/Juan Pablo Bessone (Arg)

11. Galid Osman (Bra)/Felipe Lapenna (Bra)

12. Marcos Regadas (Bra)/Rafael Suzuki (Bra)*

DNF. Fabio Casagrande (Bra)/Franco Coscia (Arg)*

DNF. Rodrigo Baptista (Bra)/Diego Nunes (Bra)

DNF. Enrique Maglione (Uru)/Rodrigo Aramendia (Uru)*

DSQ. Juan Manuel Casella (Uru)/Ignacio Montenegro (Arg)

* Copa Trophy

DECLARACIONES

“Estoy muy feliz de lograr lo que planeamos desde que llegamos aquí. Es fantástico ganar otra vez una carrera Endurance, pero lo más destacado son las excelentes decisiones que tomamos. Tengo que agradecer a Lucas, que hizo un gran trabajo, adelantando maravillosamente y cediéndome el auto en la primera posición. Ahora continuaremos el año buscando victorias y poles para lograr el campeonato” (Raphael Reis).

“Tengo que agradecer al equipo y a Rapha por elegirme. El pole se escapó ayer pero la carrera es lo que cuenta y conseguimos buenos puntos para que Rapha puede luchar por el campeonato” (Lucas Foresti).

“Estoy muy contento con el resultado y tengo que felicitar al equipo y a Celso. Nos entregaron un auto perfecto. Celso hizo un trabajo sensacional. No conocía el auto y me dio el Peugeot en una buena colocación y en grandes condiciones. Hoy hemos luchado desde la primera vuelta hasta el final y he llegado a menos de un segundo de Reis, lo que es impresionante en una carrera de 80 minutos. Ahora es el momento de continuar con este arduo trabajo y espero que estemos luchando por las primeras posiciones durante todo el año” (Pedro Cardoso).

“Sabíamos que el auto era rápido. En la clasificación tuvimos un pequeño problema y sabíamos que tenía potencial para la carrera. Así que subí a la cuarta posición y mi objetivo era darle a Pedro auto en los primeros cinco. Luego avanzamos y logré entregárselo bien a Pedro, sin errores, sin golpes ni nada. Luego hizo un gran trabajo y estuvo cerca de la victoria. No fue posible porque Reis era demasiado rápido, pero es un podio que sin duda pone a Pedro en la lucha por el título” (Celso Neto).

“Es una carrera diferente y larga. Normalmente en el TCR somos agresivos, apretando fuerte de principio a fin, pero en la carrera Endurance hay que cambiar un poco, reducir la ansiedad y cuidar el auto. Al principio íbamos a 5 km/h más lento en la recta y después con Salas empeoró. Intenté cuidar el Peugeot, mantener la posición y entregárselo de la mejor manera. El siguió cuidando y logramos hacer un podio al final de la carrera” (Guilherme Reischl).

“Ha sido una carrera muy difícil para nosotros, con un buen resultado al final. Desde el principio con Reischl el auto falló un poco en la recta y eso nos hizo perder 5 km/h. En las rectas era imposible, pero cuando entró el auto de seguridad al final creo que se limpió y llegó al límite al final. Conseguimos un tercero en la general y la victoria en la Copa Trophy. Fue un resultado muy positivo” (Guilherme Salas).

“Estuvimos bien. Aprendiendo un poco del neumático y del auto. Nos faltó rapidez a la hora de clasificar pero tenemos que trabajar con el equipo. En la carrera teníamos buen ritmo y pudimos avanzar. Mi compañero pudo esquivar todos los problemas y terminamos en el sexto lugar” (Norberto Fontana).