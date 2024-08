La problemática del agua se instaló en la sesión del Concejo

En la extensa sesión ordinaria Nº 601 del Concejo Deliberante de Caleta Olivia que se desarrolló este jueves en la sede del Centro de Residentes Salteños, la emergencia hídrica decretada el 29 de julio por el intendente Pablo Carrizo quedó reflejada no solo en los discursos sino también en una singular escena que montó el concejal Juan Curallán.

El referente del bloque “Por Santa Cruz” colocó a un costado de su banca cuatro bidones vacíos a los que les adosó sendos carteles con frases que sintetizaban el reclamo comunitario por la escasez de agua potable que hasta hace pocos días tuvo connotaciones alarmantes.

Curallán inició su exposición adhiriendo a un proyecto del justicialista Carlos Aparicio (bloque Unión por la Patria) por el cual se solicitaba que también Ejecutivo Provincial prorrogue la emergencia hídrica para localidades de la zona norte.

Pero no dejó pasar por alto que en el mes de abril de este mismo año su bloque había requerido que la empresa SPSE exima del pago de ese servicio a los vecinos ya que el mismo no se cumplía de manera regular.

Resaltó que si bien hubo un 70 % de descuento en las facturas por consumo de agua, el valor real es insignificante y por ello sería menester que ese beneficio también se aplique para el consumo de energía que se incrementaron de manera exponencial.

Luego retomó el tema central y relató que la problemática es mucho más compleja porque aún hay barrios que ni siquiera cuentan con red de distribución y personalmente se hizo eco de ese tipo de reclamos, al margen de las cuestiones de desabastecimiento y de pérdidas de grandes volúmenes por roturas de cañerías.

Seguidamente hizo uso de la palabra Carlos Aparicio, quien sostuvo que es necesario que esta problemática no se limite a ser tratada solamente en el ámbito político sino que es necesario escuchar a los vecinos para que aporten ideas y sean parte de la solución para no tener que estar apelando a un decreto o ley de emergencia hídrica, una normativa que puede limitarse a ser un mero “parche”.

“Es que –puntualizó-,hoy estamos con una situación de desabastecimiento y mañana puede ser otra de distribución, por lo tanto lo que se requiere es un plan maestro que resuelva de una vez por todas la problemática del agua”.

“Y no necesitamos a los políticos oportunistas, como algunos que (hace pocos años) pusieron un cartel luminoso en el centro de la ciudad, asegurando que tenían la solución mágica para solucionar el problema del agua, pero hoy ya no los vemos aparecer en la zona norte”, recriminó el edil justicialista, en clara alusión a una promesa de campaña del empresario y es legislador nacional Eduardo Costa, aunque no lo nombró de manera explícita.