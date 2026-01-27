La propia moza denunció al restaurante: "Van a encontrar cucarachas y ratas"

A los gritos ante los clientes, acusó al restaurante donde trabajaba de graves irregularidades bromatológicas y de precarización laboral.

En los últimos días comenzó a viralizarse en redes sociales cómo la moza de un restaurante denunció graves irregularidades en el local gastronómico a los gritos en un salón lleno de comensales en la localidad de Mar de Ajó. Según reveló, hay ratas y cucarachas, como también comida vencida. "Este lugar es un lugar de explotación", comenzó su denuncia la empleada.

El episodio ocurrió en Terramar, conocido allí como un selfie bar de la costa atlántica, que está ubicado en la calle Irigoyen al 200. Frente a todos los comensales y en medio del comercio gastronómico, la mujer hizo su denuncia pública. La tensa secuencia fue registrada por un testigo y se viralizó rápidamente en las redes sociales.

"La comida que están comiendo, en la cocina van a encontrar cucarachas así de grandes, van a encontrar ratas", acusó.

"A las cervezas vencidas nos hacen borrar con alcohol las fechas de vencimiento. La comida es recalentada del mediodía, las pastas no son del día", sumó ante la atenta mirada de quienes comían en el lugar. Además, aseguró que en el fondo del local se acumulan bolsas de basura de toda la semana.

PRECARIZACION LABORAL

La denuncia no terminó solo en las graves irregularidades bromatológicas, sino que también expuso la precarización laboral del personal que trabaja en este restaurante. "A las mozas se les paga 15.000 pesos las 12 horas. A la cajera le paga 30.000 pesos cuando le maneja todo el efectivo", reclamó visiblemente indignada.

Los comensales quedaron desconcertados con la denuncia; se miraban los unos a los otros sin saber qué hacer frente a ese panorama. Antes de retirarse, la empleada se dirigió a una de las cámaras de seguridad increpando a un tal "Carlos", presunto dueño, y recomendó a los turistas: "Levántense y váyanse sin pagar porque el chabón no se merece esto".