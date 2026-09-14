La rama masculina formativa dio inicio al torneo Liga ACRB-LIBB

Se jugó en Mini, Infantiles, Cadetes y Juveniles. La actividad tuvo lugar en la CAI, el Socios Fundadores y Náutico Rada Tilly.

La Asociación Comodoro Rivadavia de Básquet disputó el fin de semana -para la rama masculina formativa- la primera fecha del torneo ACRB-Liga Integración Binacional.

En ese contexto, la acción tuvo lugar en los gimnasios Socios Fundadores del club Gimnasia, en la sede de Comisión de Actividades Infantiles y en Náutico Rada Tilly.

En cada uno de esos escenarios, se jugaron partidos de las categorías Mini, Infantiles, Cadetes y Juveniles.

El sábado, se destacaron los triunfos de Gimnasia “Blanco” ante la CAI y de Náutico frente a Escuela Municipal Pueyrredón, ya que ambos clubes ganaron en sus cuatro categorías.

En el Socios, mientras tanto, Gimnasia “Verde” se impuso en tres divisiones, salvo en Mini, donde el ganador fue Petroquímica.

El domingo, mientras tanto, La Fede Deportiva ganó con sus cuatro categorías en su visita a la CAI, Náutico hizo lo propio ante “Petro”, mientras que en el Socios, Gimnasia “Verde” logró tres triunfos, salvo en Mini, donde se impuso Pueyrredón.

FORTALECER LA COMPETENCIA

Por otra parte, desde la ACRB destacaron que con la firma del “Convenio Marco de Cooperación entre CAB, Federación Chilena de Básquetbol y la Federación de Básquetbol del Chubut”, es punta pie inicial para fortalecer la competencia “Liga Integración Binacional de Básquetbol” para la temporada 2026, teniendo en cuenta que esta competencia ya inició su programación en la Zona Sur de Chubut; Norte de Santa Cruz y Coyhaique de la Región de Aysén (Chile) el jueves 3 de septiembre.

También, deja abierta la posibilidad para que se sumen a esta competencia los clubes de: El Calafate; Río Turbio y Río Gallegos (Santa Cruz); Puerto Natales; Punta Arenas (Chile) y Tierra del Fuego.

A continuación, se detalla todos los resultados que se registraron el fin de semana por el certamen reservado para las formativas.

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Panorama – ACRB-LIBB

SABADO 12

Rama Masculina

En Comisión de Actividades Infantiles

- CAI 69 / Gimnasia "Blanco" 84 (Mini).

- CAI 40 / Gimnasia "Blanco" 104 (Infantiles)

- CAI 64 / Gimnasia "Blanco" 66 (Cadetes).

- CAI 45 / Gimnasia "Blanco" 105 (Juveniles).

En Náutico Rada Tilly

- Náutico Rada Tilly 95 / Escuela Municipal Pueyrredón 30 (Mini).

- Náutico Rada Tilly 92 / Escuela Municipal Pueyrredón 6 (Infantiles).

- Náutico Rada Tilly 75 / Escuela Municipal Pueyrredón 42 (Cadetes).

- Náutico Rada Tilly 97 / Escuela Municipal Pueyrredón 13 (Juveniles).

En el Socios Fundadores

- Gimnasia "Verde" 37 / Petroquímica 57 (Mini M).

- Gimnasia "Verde" 73 / Petroquímica 61 (Infantiles).

- Gimnasia "Verde" 103 / Petroquímica 31 (Cadetes).

- Gimnasia "Verde" 73 / Petroquímica 54 (Juveniles).

DOMINGO 13

En Comisión de Actividades Infantiles

- CAI 51 / La Fede Deportiva 66 (Mini).

- CAI 24 / La Fede Deportiva 61 (Infantiles).

- CAI 55 / La Fede Deportiva 100 (Cadetes).

- CAI 26 / La Fede Deportiva 96 (Juveniles).

En Náutico Rada Tilly

- Náutico Rada Tilly 100 / Petroquímica 28 (Mini).

- Náutico Rada Tilly 48 / Petroquímica 19 (Infantiles).

- Náutico Rada Tilly 71 / Petroquímica 47 (Cadetes).

- Náutico Rada Tilly 86 / Petroquímica 20 (Juveniles).

En el Socios Fundadores

- Gimnasia "Verde" 51 / Escuela Municipal Pueyrredón 54 (Mini).

- Gimnasia "Verde" 112 / Escuela Municipal Pueyrredón 16 (Infantiles).

- Gimnasia "Verde" 100 / Escuela Municipal Pueyrredón 10 (Cadetes).

- Gimnasia "Verde" 108 / Escuela Municipal Pueyrredón 15 (Juveniles).