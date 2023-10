La reacción de Paula Chaves a la renuncia de Zaira Nara a Bailando 2023

Zaira Nara renunció al Bailando 2023 luego de que Coti Romero y Charlotte Caniggia la mencionaran en un cruce que mantuvieron en el programa del miércoles.

Ante esto, Zaira publicó un comunicado en el que anunciaba su renuncia: “A partir del día de la fecha no continuaré formando parte del streaming en el programa Bailando por un sueño. Jamás imaginé que participantes de este espacio, donde he puesto mucho cariño y dedicación, me hayan injuriado como lo han hecho”.

“Soy respetuosa y me duele que se festejen expresiones dañinas que hieren profundamente mi dignidad, como mujer y profesional”, sostuvo y cerró: “Disfrutaba mucho mirar, y participar de este programa”.

En ese marco, Paula Chaves - examiga de Zaira - fue consultada en un móvil de LAM sobre la decisión de la modelo. Dijo que fue “un bajón” y que le parecía “cualquiera” lo que había hecho Coti Romero.

Pedro Alfonso también apoyó a Zaira: "Me parece muy bien la renuncia". Y agregó: "Si me siento mal en un lugar, no vuelvo más".

Fuente: minutouno.com