La SCPL renovó su portal: ahora se pueden ver consumos y realizar solicitudes de manera simple y rápida

Una plataforma renovada, ágil e intuitiva que permite administrar suministros, consultar consumos, realizar solicitudes y pagos de manera simple, eficaz, brindando una experiencia confiable estés donde estés.

La Cooperativa anunció el lanzamiento de la nueva versión de “Mi SCPL”, su portal de gestiones y pagos, orientado a potenciar la experiencia digital de sus asociados con una interfaz más ágil, simple y eficiente, adaptada a las necesidades actuales.

El nuevo portal permite registrarse en minutos y gestionar de manera simple y ordenada los servicios propios y de terceros desde cualquier dispositivo. Entre sus principales funcionalidades, se destacan la consulta del estado de cuenta, el acceso a consumos históricos y la posibilidad de realizar pagos de forma rápida y segura, facilitando el acceso a trámites cotidianos de forma remota.

Una de las novedades más destacadas, es que se incorpora la posibilidad de ver y pagar la factura de cualquier usuario sin necesidad de iniciar sesión, utilizando únicamente el código identificador del servicio, lo que simplifica aún más esta gestión.

En este sentido, el gerente Administrativo Comercial de la SCPL, Vicente Yorio, destacó que “ahora el socio visualizará más información concerniente a los servicios que tiene contratados con la Cooperativa. Los usuarios podrán navegar de manera más intuitiva el sitio, de tal manera que encontrarán rápidamente la información”.

Además, subrayó que “entre las posibilidades a las que accederán se encuentran las de actualización de los datos del perfil, el acceso a los suministros y el consumo que ellos registran, comparándolos con datos del año 2021, por ejemplo”.

La actualización de “Mi SCPL” centraliza en un solo espacio digital la solicitud de trámites como altas y bajas de servicios, adhesión al débito automático, la petición de libre deuda, entre otras gestiones. También incorpora herramientas que permiten hacer un seguimiento claro y en tiempo real de la situación de cada trámite, brindando información accesible para simplificar procesos y despejar dudas.

Al respecto, Yorio remarcó que “el usuario no solo accede a toda la información de sus suministros, sino que puede pagar los mismos desde el sitio en que se encuentre y donde tenga conectividad. Esta opción traerá seguridad y tranquilidad a los usuarios”, al tiempo que destacó que “creo que esta plataforma renovada será abrazada por la comunidad como una herramienta con más opciones y facilidades.”

Cabe destacar que esta nueva herramienta no reemplaza los canales de atención tradicionales, que continuarán disponibles tanto de manera presencial en nuestras oficinas comerciales de Sede Central, Km. 8 y Rada Tilly abiertas al público de lunes a viernes de 8 a 15 horas, como también a través de nuestro asistente virtual de WhatsApp, Lara al 297 526 0760.

Desde la SCPL invitamos a toda la comunidad a utilizar el nuevo portal, en el siguiente enlace mi.scpl.coop, para descubrir sus funcionalidades. En simultáneo se compartirán tutoriales a través de nuestras redes sociales oficiales, con el objetivo de acompañar a los usuarios en el proceso de registro, acceso y uso de la plataforma.

De este modo, la Cooperativa reafirma su compromiso con una atención más ágil, cercana y eficiente, renovando su vocación de servicio hacia la comunidad con herramientas digitales que simplifican la gestión cotidiana de los servicios públicos esenciales.