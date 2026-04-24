La Cámara Penal de Esquel deberá resolver si confirma la condena contra un gasista matriculado por la intoxicación con monóxido de carbono ocurrida en 2022 en una escuela de El Maitén, donde resultaron afectados estudiantes y docentes.

Piden confirmar la condena al gasista por la intoxicación de alumnos y docentes

Durante la audiencia de impugnación, la fiscal Débora Barrionuevo solicitó mantener la pena de dos años y seis meses de prisión condicional e inhabilitación profesional impuesta a Juan Manuel Cottet.

La causa investiga la intoxicación registrada en las escuelas Escuela N° 93 y Escuela N° 7719, donde 74 alumnos y tres docentes sufrieron lesiones leves por inhalación de monóxido de carbono.

Según la acusación, la intoxicación fue consecuencia directa de una serie de negligencias técnicas en la instalación del sistema de calefacción.

Entre los principales puntos señalados se mencionaron deficiencias en la ventilación, errores en la evacuación de gases, incumplimiento de normativa vigente y la realización de una obra sin inspecciones obligatorias.

La Fiscalía sostuvo que, por su experiencia y matrícula profesional, el acusado conocía los riesgos que implicaban esas irregularidades.

La defensa, en tanto, pidió revertir la sentencia y argumentó que la responsabilidad sería de terceros que habrían encendido el equipo sin autorización mientras el sector permanecía clausurado.

El propio imputado rechazó las acusaciones y aseguró ser víctima de una persecución política.

La Cámara Penal analizará el expediente y dará a conocer su decisión el próximo 6 de mayo a las 10 de la mañana.