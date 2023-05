La Sirenita

La historia original surgió como un cuento de Andersen, autor famoso por sus relatos para niños, y fue publicado por primera vez en 1837. La adaptación cinematográfica de 1989 por parte de Disney fue una película animada en 2D. La trama, las voces, el diseño de personajes y los temas musicales han mantenido vigentes hasta el día de hoy; y la propia Ariel se convirtió en una de las princesas favoritas de la empresa. Prueba de ello son sus múltiples apariciones en otros formatos. Sobre la nueva versión, Rob Marshall dice que su propósito ha sido “expandirla y hacerla una historia completa”, porque se trata de un relato poderoso e icónico.

Halle Bailey ha recibido críticas de usuarios en redes sociales por ser afroamericana y no tener el mismo color de piel que el personaje que todos conocían. Fue víctima de ataques racistas, pero jamás dio un paso al costado del papel y se mantuvo firme para interpretarla en la pantalla grande. “No me lo esperaba porque, en cierto modo, me parecía que habíamos dejado muy atrás ese tipo de cosas”, ha dicho Marshall sobre esos ataques “Pero entonces te das cuenta de que, en cierto modo, no es así. Fue muy conmovedor para mí ver lo importante que es este tipo de casting para el mundo. Simplemente buscábamos a la mejor actriz para el papel y punto. Vimos a todo el mundo y de todas las etnias. Buscábamos a alguien que fuera increíblemente fuerte, apasionada, hermosa, inteligente, lista y que tuviera mucho fuego y alegría”.

“Esta película significa mucho para mí, desde que era una niña”, dice Halle Bailey. “Creo que, al acercarme a este papel, me dije a mí misma que sólo puedo esforzarme al máximo y hacerme sentir orgullosa. Si hago feliz a la niña que llevo dentro, entonces sé que he hecho un buen trabajo y sé que estoy dando lo mejor de mí. Simplemente lo di todo, y espero que la gente pueda sacar algo de ello. Siento que estoy soñando, simplemente estoy agradecida y no presto atención a la negatividad”. Bailey formó junto a su hermana Chloe el dúo de R&B Chloe x Halle, un proyecto que comenzó como una aventura en YouTube y que terminó siendo amadrinado por la mismísima Beyoncé. Además de aparecer en “Let It Shine” (2012), Bailey ha interpretado a Sky Forster en la exitosa “Grown-ish”, de Disney Plus.

Género: Aventura, Musical, Fantástica

Origen: USA

Título original: The Little Mermaid

Año: 2023 Formato: 2D y 3D

Duración: 2 horas, 15 Min. Calificación: Apta para todo público

Ficha Técnica:

Dirección: Rob Marshall

Guión: Jane Goldman, David Magee, Rob Marshall, John DeLuca, Ron Clements y John Musker en base al relato de Hans Christian Andersen

Producción: John DeLuca, Rob Marshall, Lin-Manuel Miranda, Marc Platt

Música: Alan Menken, Lin-Manuel Miranda

Fotografía: Dion Beebe Edición: Wyatt Smith

Reparto:

Halle Bailey (Ariel), Jonah Hauer-King (Príncipe Eric), Melissa McCarthy (Ursula), Javier Bardem (Rey Tritón), Noma Dumezweni (Reina Selina), Daveed Diggs (Voz original de Sebastian), Jacob Tremblay (Voz original de Flounder), Awkwafina (Voz original de Scuttle), Lin-Manuel Miranda (Voz original del Chef Louis)