La Sociedad Rural de Comodoro ultima detalles de la Expo Rural 2026

La 88° Expo Rural y 46° Feria del Carnero a Campo se realizará desde el 5 al 8 de marzo con una renovada propuesta que combinará nuevas actividades y tradición. Además, de la tradicional competencia ovina, se realizará el Patio del Festín, un festival de folclore, una chacra educativa, cabañas bovinas y equinas, entre otras propuestas. “Queremos que sea un evento familiar para toda la Patagonia”, destacó el presidente de la Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia, Andrés Fajardo.

La Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia avanza a paso firme en la organización de uno de los eventos más tradicionales y convocantes de la región. Se trata de la 88° Expo Rural y 46° Feria del Carnero a Campo, que se desarrollará del 5 al 8 de marzo de 2026, con una propuesta renovada que busca ampliar la convocatoria, fortalecer el perfil educativo y reafirmar su identidad productiva y cultural.

“Tradicionalmente la Expo se realizaba en febrero, pero decidimos trasladarla a marzo para cambiar el espíritu de convocatoria y renovar ideas”, explicó Andrés Fajardo, presidente de la Sociedad Rural de Comodoro al explicar las razones del cambio de fecha. “En marzo la ciudad está más activa, los chicos ya están en la escuela y eso nos permite sumar a las instituciones educativas y generar una mayor participación. A su vez, coincidimos con otros eventos de magnitud o con días de calor que hacían que la gente eligiera la playa. Con esta nueva fecha, queremos convocar a toda las familias de la comunidad”.

Más días, más actividades y nuevas especies

La edición 2026 contará con cuatro jornadas, de jueves a domingo, sumando un día más respecto a años anteriores. A la tradicional exposición ovina —con eje en el Merino Australiano— se incorporarán nuevas especies y propuestas que ampliarán el atractivo del evento, como parte de un esquema de renovación de la institución, manteniendo tradición y sumando modernidad.

“Este año sumamos cabañas bovinas y equinas, más orientadas a la exhibición y a mostrar el trabajo genético que se viene realizando. Queremos que sea una muestra diferente, con otra convocatoria”, señaló Fajardo.

Ya confirmaron su participación cabañas bovinas de Comodoro y Sarmiento, así como establecimientos dedicados a caballos criollos, una muestra equina y propuestas vinculadas a la producción alternativa, como una exhibición de burros, a cargo de un productor local. Además, se incorporará una chacra educativa, pensada especialmente para el público escolar y familiar.

La competencia se mantendrá centrada en las razas ovinas, principalmente Merino Australiano, pero con la posibilidad de sumar otras razas invitadas. Se espera que haya alrededor de 40 productores. “Queremos que el que venga por los ovinos tenga su espacio, pero también que quien se acerque por los vacunos, los caballos o por una propuesta educativa pueda encontrar algo que le interese. La idea es diversificar y ampliar la expo”, remarcó el presidente de la entidad.

Cultura, gastronomía y emprendedores

La Expo 2026 también tendrá un fuerte componente cultural y festivo con el acompañamiento de la Municipalidad. Está confirmado el Patio del Festín, un espacio gastronómico con food trucks, cervecerías y patio de fuego, que será organizado por el Ente Comodoro Turismo. Además, se realizará un festival folclórico durante el viernes, sábado y domingo, con grilla artística en proceso de definición, a cargo de la Secretaría de Cultura.

A esto se sumará una zona de emprendedores y artesanos regionales, un auditorio con charlas informativas y la participación de Comodoro Conocimiento que trabajará de manera articulada con el Municipio. También se evalúa la incorporación de nuevas propuestas recreativas, entre ellas un posible circuito off-road, actualmente en etapa de gestión con diferentes empresas.

Un evento de interés educativo, turístico y cultural

La Expo fue declarada de interés educativo, turístico y cultural por el Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia, un reconocimiento que refuerza su importancia como espacio de encuentro entre el sector productivo y la comunidad.

“La idea es mantener la tradición, pero al mismo tiempo modernizar la Expo, abrirla más a la ciudad y volver a posicionarla como una de las principales exposiciones de la Patagonia”, subrayó Fajardo.

Desde la Sociedad Rural de Comodoro invitan a productores, cabañeros, empresas y emprendedores a sumarse a la propuesta. Las inscripciones pueden realizarse vía mail ([email protected]) o de manera telefónica (297 -4648822), acercándose también a la sede de la institución.