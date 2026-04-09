La Super Económica y un 2026 con mucha competencia a nivel nacional

El equipo de futsal jugará tres torneos nacionales de clubes en C11, C15 y C17. Además, la institución, que cumple 34 años, confirmó la vuelta de su tradicional torneo, cuya última edición se realizó en el 2018.

Se viene un año con varios viajes para La Super Económica ya que tres categorías estarán compitiendo a nivel nacional. El primer equipo que saldrá de la ciudad será la categoría C11, que irá en julio a Misiones Interior para defender el campeonato que ganó en 2025.

Después será el turno de la C15 que tendrá que ir a Mendoza en agosto. Posteriormente, en septiembre, la C17 llegará hasta Trelew para disputar otra de las competencias que organiza la Confederación Argentina de Futsal (CAFS).

“Tenemos tres nacionales en el cual en uno tenemos que defender el título, así que va a ser un año con mucha competencia a nivel nacional y también a nivel local”, aseguró Denis Melián.

Por otra parte, se confirmó que el regreso del torneo de La Super Económica se producirá en las vacaciones de invierno. Es que quedó establecido que, del 13 al 19 de julio, se jugará en el Club Ingeniero Huergo.

“Después del 2018 no pudimos realizar el torneo y este año vamos a volver, con equipos a nivel regional, de la Cuenca Carbonífera y Río Gallegos que siempre nos invitan a sus torneos y ahora van a venir al nuestro”, detalló Melián.

UN CLUB VIGENTE

La Super Económica cumple 34 años y se mantiene vigente por el arduo trabajo de sus integrantes. “Ya son 34 años, 14 míos y 20 de mis padres. Gracias a Dios el club sigue vigente, qué es lo principal, y va a seguir porque tenemos una generación que viene trabajando muy bien”, sostuvo Melián.

En ese sentido, la institución cuenta con alrededor de cien jugadores que se distribuyen en ocho categorías, desde C17 a 2020/21 (entre la escuelita y Promocional).

En el caso de la escuelita, funciona en el gimnasio Gatti (barrio Fuchs), de lunes a viernes de 18 a 20. Por su parte, las promocionales entrenan en La Floresta (lunes, miércoles y viernes de 21 a 22).

“Seguimos otro año más con la escuelita, estamos dando clases en el gimnasio Gatti, ahí abarcamos a nenes de 4 a 10 años, y después tenemos los infantiles, que van al Promocional y entrenan en el gimnasio de La Floresta”, recalcó.

En otro orden y también en el marco del aniversario, Melián expresó que el 14 de abril se hará la presentación oficial de la indumentaria, con una nueva marca que auspicia al club.

El referente de La Super Económica destacó el acompañamiento del Estado municipal y dijo que “hace muchísimos años que contamos con el apoyo de Comodoro Deportes. Hoy con Hernán (Martínez), en su momento con Othar (Macharashvili), que apoyan muchísimo al deporte, y mucho enfoque en lo que es el futsal infantil. Siempre agradecidos y nos dan más fuerzas para seguir trabajando, y más en una situación como la que hoy vivimos que está muy difícil”.