El fin de semana se disputó en el Gimnasio municipal Nº 2, una nueva fecha de la fase clasificatoria del torneo Apertura de la Asociación Promocional de Futsal.

La Súper y El Lobito Infantil lideran en la C-11 2015

La Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia continuó el fin de semana con la disputa de la fase regular del torneo Apertura 2025.

La actividad, que se desarrolló tanto el sábado como domingo, tuvo lugar en el Gimnasio municipal Nº 2, con partidos de la primera, segunda y en algunos casos, de la tercera fecha.

En la denominación C11 2015, La Súper Económica logró su segunda victoria en el certamen al derrotar 5-1 a Parma Futsal, y de esa manera, es uno de los líderes que tiene la competencia.

El otro puntero es El Lobito Infantil, que se impuso por 3-1 ante Comodoro FC.

Por su parte, en la C09 2017, Lanús goleó 10-0 a Casino CR, El Lobito Infantil venció 2-0 a Los Matadores y PM FC Negro le ganó 2-0 a Milan F.I, y con esos resultados, los tres ganadores comparten la cima.

A continuación se detallan todos los partidos, con sus respectivos goleadores, de los resultados que se registraron el fin de semana en el gimnasio que se encuentra ubicado en el barrio Pueyrredón.

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Panorama

DENOMINACION C-11 2015

2ª fecha

- La Súper Económica 5 (Giovani Arjona-Giovanni Gómez-Lucas Vidal-Gonzalo Ruiz-Francis De Vadillo) / Parma Futsal 1 (Benjamín Quinteros).

- Los Matadores 1 (Benjamín Bahamonde) / Halcones Dorados FC 0.

- El Lobito Infantil 3 (Benjamín Vargas 2-Nicolás Cartagena) / Comodoro FC 1 (Milo Andretta).

- Guardianes JL 3 (Ian Barba-Elian Perkins 2) / Juanes Motos FS 1 (Blas Aguilar).

- Casino CR 0 / Asturiano Celeste 5 (Benjamín González 3-León Hernández-Milo Huenelaf).

- Vikingos FC HDP 0 / Lanús Infantil 5 (Angel Oyarzo-Tomás Serón 3-Lorenzo Rodríguez).

DENOMINACION C-09 2017

2ª fecha

- El Lobito Infantil 2 (Benjamín Suárez 2) / Los Matadores 0.

- Asturiano Celeste 0 / PM FC Azul 4 (Valentino Acosta 2-Miguel Gatti-Marcelo Díaz).

- El Lobito Futsal 3 (Nicolás Ojeda-Thian Cárcamo 2) / JM Futsal 3 (Luan Funes-Lucas Yáñez-Bastian González).

- PM FC Negro 2 (Felipe Aued-Bautista González) / Milan F.I 0.

- Lanús 10 (Tadeo Domínguez 2-Fausto Gómez-Giovanni Meza- Thiago Leal 3-Santino Encina 3) / Casino CR 0.

DENOMINACION C-09 2018

1ª fecha

- La Cigarra 4 (Lohan Rementería 4) / JM Futsal 4 (Noah Canales 3- Lorenzo Fornola).

- La Súper Económica 4 (Nathael Delgado-Samir Levicoi-Zair Martínez 2) / Juanes Motos Futsal 1 (Lohan Hernández).

DENOMINACION C-13

2ª fecha - Zona “A”

- Lanús 1 (Esteban Benjamín) / Halcones Dorados FC 7 (Uriel Cuyul -Nehemías Juárez 3-Vladimir Cárcamo 3).

- Guerreros FC 2 (Benjamín Barrientos 2) / Lanús Infantil “A” 0.

- MyL Futsal 0 / Juanes Motos FS 2 (Benjamín Barrientos-Luciano Barra).

2ª fecha - Zona “B”

- Lanús Infantil “B” 2 (Juanse Ruiz 2) / Juan XXIII 0.

- Los Matadores 10 (Máximo Martínez-Franco Wynbergh 6- Emanuel Aguilar 2-Joaquín Hidalgo) / El Pilar Azul 4 (Jeremías Barría 2-Benjamín Almirón 2).

- Parma Futsal 2 (Máximo Soto-Lautaro Herrera) / El Lobito Futsal 1 (Romeo Vega).

- La 14 FC 3 (Teo Gortari 2-Valentino La Paz) / La Cigarra 3 (Jeremías Soto-Lucca Andrade-Uriel Barrientos).

- Inter 9 (Alejo Miroglio-Diego Bravo 2-Renzo Castellano-Mateo Burgo-Stefano González 3-Luciano Calderón) / Saavedra Futsal 0.

DENOMINACION C-15

2ª fecha - Zona “A”

- Lanús Infantil 5 (Tiziano Hernández-Giovanni Guinao-Ian Barría-Mateo Núñez-Lisandro Hernández) / Juan XXIII 1 (Manuel Vega).

- Pietrobelli FC 0 / La Súper Económica 10 (Gonzalo Godoy -Bastian Chaile 3-Ezequiel Juárez 3-Julián Santander-Diego Grance 2).

- CyS Futsal 2 (Thiago Cancino-Santino Díaz) / Saavedra Futsal 1 (Thiago Gutiérrez).

- Milan Futsal 2 (Jack Centellas -Matías Rojas) / Casino CR 2 (Juan Caneo 2).

- Los Matadores Rojo 3 (Lautaro Poveda 3) / Malvinas Club 1 (Bautista Pérez).

2ª fecha - Zona “B”

- Guardianes JL 3 (Tiziano García 2-Alvaro Velozo) / Juanes Motos Futsal 3 (Antonio Ortiz-Santiago Beltrán-Nehuen Monsálvez).

- Nero Futsal 0 / Galácticos 2 (Yoel Sanzana 2).

- Los Titanes FC 3 (Bruno Salvo-Luciano Burgos-Ticiano Paillaguala) / 70/30 3 (Ian Asencio-Ian Ballona 2).

3ª fecha - Zona “B”

- Los Titanes FC 3 (Mateo Vera-Luciano Burgos-Enzo Carrizo) / Galácticos 3 (Dylan Miranda-Aquiles Lemus 2).

DENOMINACION C-17

2ª fecha

- La Súper Económica 4 (Lionel Crespo 2-Mirko Zelich-Franco Ramos) / Saavedra Futsal 1 (Marcelo Carrasco).

- Juan XXIII 4 (Thiago Vidal-Maximiliano Almirón 2-Juan Currumil) / Deportivo DM Blanco 1 (Jonás Jaramillo).

- Inter 2 (Bruno Barría-Máximo Aguilar) / Los Titanes FC 2 (Mariano Pichelef-Enzo Martínez).

- Guardianes JL 5 (Santiago Lagos-Lautaro López 2-Juan Zúñiga -

Nazareno Maurín) / Alma Gaucha 5 (León Remolcoy-Thiago Padilla -Ezequiel Saldivia 2-Axel Silva).