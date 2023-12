La terrible traición de Agüero a Di María que contó un jugador brasileño

Sergio Agüero y Ángel Di María compartieron muchísimos años en la selección argentina. Empezaron desde muy chicos, en la sub-20, con la que ganaron el Mundial de la categoría; después, se colgaron la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008; y, finalmente, coincidieron durante más de una década en la mayor, con la que disputaron tres Copas del Mundo juntos, entre otros torneos.

En este contexto, el talentoso exfutbolista brasileño, Filipe Luis, reveló una traición del exatacante surgido de Independiente hacia él, que tuvo lugar en 2010.

“Voy a abrir mi corazón acerca del mayor arrepentimiento de mi carrera. Si hay algo de lo que me arrepiento mucho y me gustaría volver en el tiempo para no hacerlo de nuevo, fue contra Di María”, empezó el exlateral del Flamengo, en diálogo con Charla Podcast.

El campeón del mundo estaba atravesando una crisis con su mujer y el Kun se lo hizo saber a Filipe Luis, en ese entonces compañero suyo en el Colchonero. “Cuando llegué al Atlético, íbamos a jugar contra el Real Madrid y Agüero me dijo: ‘Filipe, acercate a Di María y hablale de su esposa’. Fui y le dije: ‘Tu esposa no sé qué’ y dije el nombre de su mujer”, sostuvo.

Finalmente, él contó que el volante que actualmente juega en el Benfica lo miró cabizbajo. Y agregó que ese partido marcó y le ganó todo, pero que después, cuando llegó a su casa, se arrepintió mucho por lo que había hecho. “Di María. mil disculpas, amigo. Perdón por haberte hecho eso”, concluyó el exfutbolista que se acaba de retirar y reveló la traición de Agüero al Fideo.