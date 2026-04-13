La Travesía de Kayak en el Parque Nacional Los Alerces fue un éxito

La 7ª edición de la tracional propuesta, contó con el apoyo de Chubut Deportes y se realizó el último sábado. Tomaron parte un total de 42 remeros y remeras.

Con el acompañamiento del Gobierno del Chubut a través de Chubut Deportes, se desarrolló con gran éxito la 7ª edición de la tradicional Travesía de Kayak en el Parque Nacional Los Alerces, una propuesta que continúa consolidándose como un espacio de encuentro, deporte y conexión con la naturaleza.

Un total de 42 remeros y remeras fueron protagonistas de esta experiencia, que tuvo su punto de partida el último sábado a las 11 desde Lago Verde. El recorrido incluyó el paso por el imponente Río Arrayanes, donde los participantes pudieron disfrutar de uno de los paisajes más emblemáticos de la región. Posteriormente, el grupo compartió un almuerzo en la hostería Cume Hue y continuó la travesía enfrentando condiciones de viento hasta arribar al camping agreste de Bahía Rosales, completando así una jornada exigente y enriquecedora.

La actividad fue organizada por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, con el objetivo de recuperar las tradicionales bajadas de canoas, y contó con un importante trabajo articulado entre distintas instituciones. En este marco, Chubut Deportes reafirmó su compromiso con el desarrollo de propuestas deportivas que promuevan la participación, el turismo activo y el aprovechamiento responsable de los entornos naturales.

Además, acompañaron la iniciativa el municipio de Esquel, la Administración del Parque Nacional Los Alerces, Prefectura Naval Argentina, la Secretaría de Pesca, Lotería del Chubut, el Ejército Argentino, prestadores turísticos y diversas entidades que contribuyeron a la logística y seguridad del evento.

Durante la jornada, la delegada zonal de la Sede Esquel de la UNPSJB, María de las Nieves González, acompañó el desarrollo de la travesía en distintos tramos del recorrido, al igual que el secretario de Turismo, Deportes y Cultura, Walter Torres, destacando la importancia del trabajo conjunto para fortalecer este tipo de propuestas.

En el cierre, el impulsor y delegado académico de la Facultad de Ciencias Económicas, Adrián Cardacci, valoró el compromiso y desempeño de los participantes, y realizó la entrega de medallas junto a presentes aportados por firmas locales que acompañaron la iniciativa.

Finalmente, se confirmó la realización de una nueva edición para el próximo 8 de diciembre, invitando a más deportistas y aficionados a sumarse a esta experiencia que combina deporte, integración y naturaleza, consolidándose como una de las actividades destacadas del calendario regional.