La UNPSJB dictará una diplomatura en Gestión Deportiva

La propuesta académica, surge como una herramienta de formación orientada a profesionalizar la gestión deportiva, brindando conocimientos en planificación, administración, liderazgo, aspectos legales, comunicación y formulación de proyectos, entre otros ejes fundamentales para el fortalecimiento de las organizaciones deportivas.

Con la presencia del intendente Othar Macharashvili, este miércoles por la tarde, en el Hotel Deportivo de Comodoro Rivadavia, se realizó la presentación oficial de la Diplomatura en Gestión Deportiva de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB).

Se trata de una iniciativa destinada a fortalecer la capacitación de quienes integran y conducen instituciones deportivas de Comodoro Rivadavia.

El lanzamiento contó también con la presencia del presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez; el rector de la UNPSJB, Gustavo Fleitas; dirigentes de clubes e instituciones deportivas, además de referentes vinculados al desarrollo del deporte local.

La capacitación está orientada a brindar herramientas para fortalecer la gestión de clubes e instituciones deportivas. Dicha diplomatura, aprobada mediante la Resolución Rectoral, ofrece una formación integral que articula conocimientos de administración, liderazgo, comunicación, marketing, organización de eventos, turismo deportivo, medicina y salud deportiva, brindando herramientas para la planificación, coordinación y gestión de instituciones, programas y proyectos deportivos.

En la presentación, el intendente, celebró la puesta en marcha de la diplomatura y destacó que la formación constituye una política estratégica para el desarrollo de la comunidad. "La formación de los chicos es uno de los deberes que tenemos quienes somos servidores públicos", afirmó, al tiempo que sostuvo que esta nueva propuesta académica responde a "un anhelo de la dirigencia deportiva" y fue posible gracias al trabajo conjunto entre Comodoro Deportes y la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.

En ese marco, el jefe comunal remarcó que la capacitación permitirá fortalecer el rol de quienes sostienen diariamente a las instituciones deportivas. "Esta diplomatura seguramente va a ir creciendo y es para fortalecer el desarrollo de la dirigencia, que no son otros que los actores que sostienen a una sociedad", expresó. Además, señaló que los logros deportivos de la ciudad son el resultado de un trabajo sostenido de conducción y planificación, al destacar que "eso no es gratuito, sino que hay una dirigencia atrás formada, que se sigue formando para ese desarrollo de excelencia".

SALTO DIRIGENCIAL

A su turno, Martínez, destacó que la Diplomatura en Gestión Deportiva representa un paso más para el deporte local, al recordar que en los últimos años el Municipio impulsó infraestructura, acompañamiento económico y políticas de fortalecimiento para las instituciones, a las que ahora se suma la formación. En ese sentido, remarcó la decisión de la Universidad de involucrarse activamente en el desarrollo deportivo y valoró el trabajo articulado para concretar una propuesta que permitirá seguir jerarquizando a quienes sostienen diariamente la actividad en la ciudad.

Asimismo, Martínez sostuvo que la capacitación está especialmente pensada para los dirigentes de clubes y organizaciones barriales que, muchas veces de manera silenciosa y desinteresada, cumplen una función social fundamental. "Es necesario tener estas herramientas porque nos van a permitir dar un salto de calidad", afirmó, al tiempo que celebró que la propuesta formativa, haya sido diseñada por profesionales que conocen la realidad deportiva local. Finalmente, agradeció el respaldo del intendente Othar Macharashvili para continuar fortaleciendo al deporte comodorense y aseguró que "seguimos acompañando a quienes realmente hacen que el deporte sea grande en nuestra ciudad".

En tanto, el rector de la Universidad, Gustavo Fleitas, destacó que la diplomatura representa una herramienta para fortalecer el desarrollo del deporte desde la formación de sus dirigentes. En ese sentido, explicó que la propuesta está pensada tanto para quienes trabajan en los clubes de barrio como para quienes tendrán la responsabilidad de conducir instituciones deportivas con proyección provincial y nacional. "Necesitamos dirigentes formados para proyectarnos a conducir otros espacios", afirmó, al remarcar que Comodoro Rivadavia "necesita estar sentado en otros ámbitos con otro tipo de dirigentes".

“La capacitación constituye un granito más, dentro del trabajo que se viene realizando para consolidar el deporte local” y aseguró que la iniciativa tendrá continuidad con futuras instancias de actualización y formación. "Estamos convencidos de que, a través del conocimiento, nos vamos a enriquecer y vamos a poder crecer”, enfatizó al celebrar el acompañamiento del Municipio y Comodoro Deportes, para impulsar políticas públicas que fortalezcan el desarrollo de las instituciones deportivas.

HERRAMIENTAS DE GESTIÓN

El secretario de Bienestar Universitario de la UNPSJB, Gastón Morales, destacó que la Diplomatura en Gestión Deportiva es el resultado de un trabajo conjunto entre la Universidad, Comodoro Deportes y el municipio. "Es algo que se hizo con mucho esfuerzo y que recién hoy podemos implementar gracias a esta articulación", expresó.

Asimismo, indicó que la propuesta busca brindar "las herramientas necesarias para hacer más eficiente y eficaz la gestión en el ámbito del deporte", otorgándole un marco académico a una tarea que, en muchos casos, "se aprendía a los ponchazos". En ese sentido, remarcó que la gestión deportiva actual demanda nuevos conocimientos y competencias, por lo que la formación abordará "todas las aristas que tienen que ver con la gestión del deporte", fortaleciendo el desempeño de quienes conducen entidades deportivas en todo el país.

Por último, Camino, agradeció el trabajo conjunto entre el Municipio, Comodoro Deportes y la Universidad para concretar la propuesta académica y afirmó que la diplomatura "es una herramienta que nos va a facilitar el trabajo, pero sobre todo le va a abrir muchísimo más el camino a quienes hoy arrancan con esto y quieren ser dirigentes deportivos. Ser dirigente deportivo también es más fácil –agregó-, si contamos con un gobierno municipal como el de Comodoro, un modelo que es reconocido en el resto del país".