La UNPSJB será sede del Primer Congreso Nacional de Investigación sobre la Muerte

El Museo Nacional del Petróleo será sede del Primer Congreso de Investigación sobre la Muerte, organizado por la Red Académica de Estudios sobre la Muerte, Cementerios y Ciencias Sociales. Esta red reúne a investigadoras e investigadores de diversas universidades e institutos, tanto de Argentina como del extranjero, que vienen desarrollando un trabajo conjunto en torno a esta temática.

El encuentro se llevará a cabo del 21 al 23 de mayo y está auspiciado por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Su propósito es ofrecer una mirada amplia, plural e interdisciplinaria sobre la muerte, desde distintos enfoques que incluirán dimensiones estéticas, filosóficas, artísticas y literarias. También se abordarán aspectos culturales, religiosos, sanitarios y turísticos, con una mesa específica dedicada al fenómeno del “turismo oscuro”, vinculado a experiencias asociadas a la muerte.

Cristina Barile, directora del Grupo de Investigación “Vivir y Morir” e integrante activa de la red organizadora, destacó la consolidación del trabajo académico en torno a esta temática: “El crecimiento de esta red es el resultado de un proceso sostenido de encuentros, presentaciones de libros y articulaciones entre equipos de investigación de distintas instituciones del país y del exterior”.

Además de la UNPSJB, el evento cuenta con el aval de instituciones como la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad Nacional de José C. Paz, la Universidad Nacional del Tucumán, la Universidad Nacional de La Plata, el Instituto de Investigaciones Etnográficas de la Universidad Nacional de Misiones, el Centro de Estudios Históricos de Rafaela, la Biblioteca Guido Espano de Corrientes y el IMACOE (Instituto Mexicano de Acompañamiento Existencial), vinculado a la UNAM (México), entre otros.

UN TEMA TABU, TAMBIEN EN EL AULA

Barile se refirió a la necesidad de abrir el debate sobre la muerte, aún silenciado en muchas esferas sociales: “La muerte sigue siendo uno de los grandes temas no abordados. Tiene algo de prohibido, de preferible no hablar. Solemos escuchar frases como ‘mejor no toquemos ese tema’, o ‘dejémoslo para después’, como si nombrarlo pudiera convocar. Pero ese silencio tiene un costo. Cuanto más hablemos de la muerte, con menos temores llegaremos al final de nuestra vida, especialmente si entendemos ese momento como una etapa más, y no como un final abrupto”.

En esa línea, Barile recordó que durante la pandemia la muerte volvió a instalarse en el centro del debate social, aunque no siempre con las herramientas necesarias desde el campo educativo. “No es un tema que se aborde de manera sistemática, ni para el cual docentes y profesores estén preparados. Al volver a las aulas tras la pandemia, muchas y muchos educadores no sabían cómo acompañar emocionalmente a sus estudiantes frente a las pérdidas vividas. Desde nuestro grupo, esa preocupación se volvió central”, indicó.

La recepción de resúmenes para participar en el congreso estará abierta hasta el 14 de mayo. Las y los interesados pueden consultar los requisitos de presentación en las redes oficiales del evento.

INFORMES E INSCRIPCION

Desde la organización se destacó el acompañamiento del Museo Nacional del Petróleo, dependiente de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNPSJB y el auspicio del Banco Credicoop.

Consultas: [email protected] -

Informes e inscripciones: https://forms.gle/YcV8rvvXqBvAzUfe7