La víctima pudo declarar y realizó un relato sobre los hechos

La joven de 20 años que sufrió la violación grupal dentro de un auto en el barrio de Palermo declaró este miércoles ante la Justicia. La víctima pudo realizar un relato sobre los hechos, a pesar de que aún permanece "muy afectada", mientras los investigadores analizaban una serie de videos de cámaras de seguridad que captaron los momentos previos, concomitantes y posteriores considerados "claves" para determinar qué rol tuvo cada uno de los seis imputados.

Fuentes judiciales aseguraron a Télam que la declaración de la víctima se realizó en las últimas horas ante el juez Marcos Fernández, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 21, y la joven estuvo acompañada por personal de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (Dovic). Mientras tanto, los seis acusados de la violación, serán indagados vía zoom en las próximas horas.

Fuentes judiciales informaron que el juzgado interrogará a los seis acusados, por ahora detenidos, y, por lo pronto, a los seis les cabe la imputación por abuso sexual con acceso carnal, entre otros delitos, puesto que había trascendido que solo cuatro de los seis estuvieron en el interior del vehículo con la joven, mientras que otros dos estaban haciendo de campana afuera.

Hasta el momento, el juzgado intentó tomarle declaración testimonial a la víctima, cosa que no pudo hacerse ni el mismo día lunes cuando ocurrió el hecho y desde el entorno de la joven le comunicaron al juzgado que ella no estaba en condiciones de declarar por estar en estado de shock. La declaración de la víctima es clave: el objetivo es saber si había un grado de conocimiento entre los acusados y ella, intentar reconstruir lo que pasó y, sobre todo, si ella va a querer o no impulsar la denuncia.

Hasta el momento, se sabe que los seis acusados no cuentan con antecedentes penales y estudios preliminares determinaron que la joven de 20 años fue abusada sexualmente, aunque se aguardan peritajes más amplios.

Según las fuentes, todo comenzó en la tarde del lunes en Serrano 1300, pleno Palermo Soho, cuando este grupo se hallaba en un auto Volskwagen Gol estacionado junto a la vereda. Un vecino que notó algo sospechoso alertó al 911 y de inmediato se le dio intervención a efectivos de la comisaría Vecinal 14A de la Policía de la Ciudad, quienes se trasladaron al lugar.

"Fuimos mi marido y yo quienes socorrimos a la chica. Tenemos una panadería y desde adentro veíamos lo que pasaba en el auto. Primero pensábamos que era una pareja que estaba teniendo sexo, pero luego vimos que en el vehículo había otros tres jóvenes, que la manoseaban, que la agarraban de los brazos, que la obligaban a practicarles sexo oral, y salimos a ayudarla", explicó Natalia, testigo presencial del hecho.

En ese momento, fuera del auto se hallaban dos jóvenes actuando como "campana" y dentro del vehículo otros cuatro que estaban sometiendo a una chica de 20 años. Ante la llegada de los policías, la víctima logró contarles que estaba siendo abusada sexualmente, por lo que se activó de inmediato el protocolo de asistencia y la trasladaron al Hospital Rivadavia, donde fue atendida por médicos.