Laboratorio y traslado: inconvenientes para los chicos de Biología

El Colegio Biología Marina terminará el año como empezó: cerrado. No hay avances en las obras que necesita el edificio y los alumnos están resignados a que deberán seguir sus estudios en el Centro de Formación N° 652 del barrio Pueyrredón.

Es que el director de Obras Públicas de Chubut, Daniel Boudargham, les manifestó a los padres que los trabajos pueden demandar entre seis meses y un año, pero ni siquiera se avanzó con el cartel de obra.

Si bien el Centro de Formación N° 652 cuenta con las comodidades necesarias para que se pueda cursar, los alumnos se encuentran ante un nuevo inconveniente: no cuentan con un laboratorio acorde a su currícula escolar. “El colegio 652 tiene un laboratorio, pero es muy básico. No tiene nada de lo que necesitamos. En teoría vamos a tener clases de laboratorio en el Ceret y en la Universidad, pero todavía no se organizó nada”, describieron desde el centro de estudiantes de la institución.

Otro conflicto es el traslado. Los estudiantes eligieron el Colegio Biología Marina por su oferta educativa, pero también por su cercanía. Muchos alumnos viven en zona norte y deben trasladarse hasta un punto lejano con todo lo que esto implica. Si bien se puso un colectivo a disposición para que los estudiantes puedan dirigirse hasta el Pueyrredón, consideran que no es lo que pensaban hacer a comienzos de año.