Lagomarsino a 10 años: cómo cree que murió el fiscal

En una extensa entrevista con Víctor Hugo Morales en la AM 750, el perito informático recordó las horas previas a la muerte del fiscal del caso AMIA. Contó cómo fue el préstamo de la pistola y dio detalles de las conversaciones que mantuvieron. Además, cuestionó la investigación judicial. "No mientan", exigió, y se respaldó en las pericias que aseguran que Nisman no fue asesinado.