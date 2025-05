Lambiris ganó la final del TC y Agrelo fue excluido

Y todo se definió en la última vuelta. La quinta fecha que el Turismo Carretera completó este domingo en el autódromo Internacional de Termas de Rio Hondo tuvo en el epílogo de la carrera su mejor momento.

Marcelo Agrelo, que hizo el gran gasto y se mantuvo en la punta en el 90% de la competencia, hacia el final, no pudo aguantar la presión de Juan Martín Trucco que en una maniobra decisiva intentó superar al de Rada Tilly, éste en su defensa golpeó levemente al de Tres Algarrobos provocando la rotura de un elemento de la suspensión delantera y terminó con el despiste del Dodge Challenger.

Mauricio Lambiris, expectante, aprovechó el toque entre Agrelo y Trucco recibiendo el premio por sus denodados intentos de llegar a la cima. El uruguayo, nacido en Montevideo el 3 de marzo de 1987, recibió la bandera a cuadros que lo consagró como el ganador de esta quinta fecha, informó la página de la ACTC.

Lambiris, que tripula un Ford Mustang, que le atiende el equipo Maquin Parts, gana, en consecuencia su tercera carrera en la categoría y termina con una sequía de 2058 días sin triunfos, ya que la última vez que el uruguayo se alzó con una victoria fue el 22 de setiembre del año 2019 en el autódromo de Paraná, 12ª. fecha de aquel campeonato.

Mauricio Lambiris, había ganado por primera vez en la categoría, la denominada Carrera del Millón, el 29 de julio del año 2018 en Rafaela. Hoy, después de cinco años y medio, volvió a subirse a lo más alto del podio.

Luego del festejo, Marcelo Agrelo, que había terminado segundo y fue ganador de la primera serie, fue excluido de la competencia por el toque a Trucco y el podio lo completaron dos pilotos debutantes, el salteño, Jeremías Olmedo, con el Ford Mustang del equipo Moriatis Competición, en el segundo lugar y el santafesino Ignacio Faín, con el Torino del equipo Trotta Racing en el último escalón.

Cuarto arribó otro uruguayo, Marcos Landa, con el Chevrolet Camaro del Pradecon Racing y quinto, Facundo Ardusso, con Chevrolet Camaro.

“Necesitaba este triunfo, pasamos por muchas malas en los últimos años. Fue una carrera dura porque intenté correr a Marcelo durante toda la carrera. Siempre me hizo una diferencia, incluso fue superior en los dos relanzamientos, yo esperaba el error y no ocurrió. En la última vuelta aproveché la situación y los superé a ambos. No lo podía creer, se acabó la mala racha, pensé”, afirmó Lambiris.

Luego de la quinta fecha corrida en Termas de Rio Hondo, el campeonato, ante el abandono de Trucco y la exclusión de Agrelo, quedó con el ganador de la fecha, Mauricio Lambiris en la punta, con 129 puntos, seguido por el campeón Julián Santero con la misma cantidad de unidades, tercero, Juan Martín Trucco: 118, cuarto, Marcelo Agrelo: 111,5 y quinto, Facundo Ardusso: 110,5 puntos.

La próxima carrera será el 1 de junio en el autódromo Oscar Cabalén, Córdoba.

Panorama - 25 vueltas

1º Mauricio Lambiris (Ford Mustang) 49'03’’567/1000

2º Jeremías Olmedo (Ford Mustang) a 1'183/1000

3º Ignacio Faín (Torino) a 1'620/1000

4º Marcos Landa (Chevrolet Camaro) a 3'922/1000

5º Facundo Ardusso (Chevrolet Camaro) a 6'995/1000

6º Gastón Mazzacane (Chevrolet Camaro) a 7'212/1000

7º Germán Todino (Ford Mustang) a 7'213/1000

8º Julián Santero (Ford Mustang) a 8'192/1000

9º Matías Rossi (Toyota Camry) a 9'575/1000

10º Andrés Jakos (Toyota Camry) a 10'472/1000

Nota: Fueron excluidos Marcelo Agrelo y Juan Cruz Benvenuti.