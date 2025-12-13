Lanizante seguirá preso por el robo a "Hielo Kuuii"

El hecho ocurrió en abril y en la nueva audiencia la fiscalía pidió avanzar hacia un juicio por jurados. El juez dispuso que el acusado continúe detenido tres meses más.

Este viernes por la mañana se desarrolló la audiencia preliminar en la causa que investiga el robo agravado al comercio “Hielo Kuuii”, ubicado en San Martín al 1.800. Fue el 23 de abril de 2025 y en el proceso se encuentra imputado Jorge Lanizante, a quien la fiscalía atribuye haber participado del hecho junto a otras tres personas.

Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal expuso la teoría del caso que será tratada en el futuro debate ante un jurado popular y solicitó la continuidad de la prisión preventiva del imputado. La defensa no cuestionó la materialidad del hecho, aunque sí puso en duda la autoría atribuida a Lanizante, y no se opuso al mantenimiento de la medida de coerción.

Tras un cuarto intermedio, el juez penal Jorge Odorisio resolvió hacer lugar al pedido fiscal y dispuso que Lanizante continúe en prisión preventiva por el plazo de tres meses.

Según la acusación, a cargo de la fiscal general Andrea Rubio, acompañada por el funcionario Maximiliano Morsucci, el 23 de abril último Lanizante y otros tres sujetos habrían ingresado al local “Hielo Kuuii” mientras se encontraban trabajando empleados y había clientes en el interior. Los autores habrían actuado portando armas y una picana eléctrica.

Siempre de acuerdo con la hipótesis fiscal, Lanizante habría intimidado a las personas presentes utilizando una pistola de calor, profiriendo amenazas para reducirlas. En tanto, otro de los participantes habría exigido las llaves de un departamento mientras blandía una picana eléctrica y sustrajo dinero en efectivo y diversos elementos de valor.

Luego del asalto, los cuatro involucrados huyeron a bordo de una camioneta Ford Ranger, que posteriormente fue hallada abandonada en el barrio Jorge Newbery.

La fiscalía calificó el hecho como robo triplemente agravado, por haber sido cometido en poblado y en banda, con el uso de arma y con un arma cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada, imputando a Lanizante en calidad de coautor.

Por su parte, el defensor público Gustavo Oyarzún sostuvo que no discute la existencia del hecho ni la participación de cuatro personas en el asalto, pero cuestionó que Lanizante haya sido uno de los autores, señalando que no se podrá acreditar su presencia en el lugar.

Al solicitar la continuidad de la prisión preventiva, la fiscalía fundamentó su pedido en los elementos de convicción reunidos, los riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación, la gravedad del hecho, la pena en expectativa de cumplimiento efectivo y los antecedentes penales del imputado. Finalmente, el magistrado resolvió ratificar la medida en los términos solicitados.