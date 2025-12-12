Juicio por robo a un conductor de Uber: el lunes se conoce la sentencia

El jueves se inició en la sala de la Cámara en lo Penal de Comodoro Rivadavia el juicio oral y público contra Blas Esteban Bustamante, imputado por un robo agravado cometido contra un conductor de la aplicación Uber el 15 de agosto de 2024. La audiencia se extendió hasta las 16.30 y en ella se desarrollaron los alegatos de apertura, la declaración de testigos, la presentación de la prueba documental y los alegatos de clausura.

Durante su intervención, la fiscal Verona Dagotto sostuvo que la materialidad del hecho y la coautoría de Bustamante quedaron acreditadas, por lo que solicitó que sea declarado culpable por el delito de robo agravado por el uso de arma de fuego. En contrapartida, el defensor público Gustavo Oyarzún pidió la absolución de su asistido al considerar que no existen pruebas suficientes para demostrar su participación.

Uno de los testimonios más relevantes fue el de una de las víctimas, quien relató que reconoció a Bustamante durante la rueda de reconocimiento y recordó detalles del asalto. Contó que ella y su pareja habían comenzado a trabajar como conductores de Uber y que, por motivos de seguridad, realizaban viajes únicamente a mujeres. Sin embargo, aquella madrugada aceptaron un viaje que al llegar al punto de partida resultó ser para dos hombres.

UN TRAYECTO TENEBROSO

Según el relato de la mujer, ambos pasajeros se subieron a la parte trasera del Ford EcoSport y, a los pocos minutos, uno de ellos desvió la ruta anunciando: “Esto es un robo”. La testigo describió a los asaltantes como “uno flaco y morocho, y otro robusto y de pelo largo”, y afirmó que el más corpulento los amenazó con un arma mientras repetía “Te voy a hacer boleta”. Finalmente les sustrajeron un teléfono celular y dinero en efectivo. La pareja logró escapar y avisó a la policía.

La acusación sostiene que el hecho ocurrió cerca de la Escuela San José Obrero, en el barrio Las Flores, alrededor de la 1.20 del 15 de agosto de 2024. Bustamante, junto a otra persona no identificada, habría solicitado el viaje a través de la aplicación y, una vez en el destino indicado —la intersección de Gustavo Bahamonde y Miguel Amado, en barrio Moure—, ambos extrajeron armas de fuego, apuntaron al conductor y lo amenazaron de muerte para robarle 3.000 pesos y un celular Samsung. Según la fiscalía, antes de huir, el otro asaltante le ordenó a Bustamante disparar contra la víctima, lo cual finalmente no ocurrió.

El debate fue presidido por la jueza penal Daniela Arcuri. Además de las partes, estuvieron presentes las víctimas, asistidas por una profesional del Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito (SAVD).

La jueza dará a conocer el veredicto de responsabilidad penal el próximo lunes 15.