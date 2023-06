Lanús Infantil es semifinalista del torneo Apertura en categoría C-11  

La Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia continuó el último fin de semana en dos escenarios de juego con la fase regular del torneo Apertura 2023, donde se conoció a un nuevo semifinalista.

Se trata de Lanús Infantil que terminó primero en la categoría C-11 (2012) y además quedaron definidos los protagonistas de cuartos de final. Los cruces serán: 2º Matadores vs 7º Flamengo; 3º PM FC Azul vs 6º Nueva Generación; 4º PM FC Negra vs 5º La Super Económica. De este último duelo saldrá el rival de Lanús Infantil en la llave de semifinales.

Asimismo, la valla menos vencida fue compartida entre Lanús Infantil y Los Matadores con solo 7 goles en contra, mientras que los goleadores fueron tres: Ian Barría, Giovanni Guinao y Tiziano Hernández, todos con 10 tantos y pertenecientes al equipo ’granate’.

La actividad se desarrolló tanto en la sede de Comisión de Actividades Infantiles, como así también en el gimnasio municipal 2 del barrio Pueyrredón, donde se juego el grueso de la programación.

A continuación se detallan los resultados que se registraron el fin de semana en torno al fútbol de salón de la Asociación Promocional.

Panorama

C-11 (2012)

- Casino CR 2 (Juan Caneo 2) / PM FC Negra 0.

- Flamengo 0 / Los Matadores 5 (Dante Latorre 3-Erik Paredes –Bautista Pérez).

- PM FC Azul 3 (Ticiano Palma 3) / Halcones Futsal 0.

- Nueva Generación 1 (Iván Alcocer) / La Super Económica 2 (Bastián Chaile – Gonzalo Godoy).

RAMA INFANTIL

C-11 (2013)

- Asturiano 2 (Ignacio Pichuman –Jeremías Soto) / Huracán 3 (Thaiel Almirón 2-Mateo Burgos).

- MyL Futsal 0 / La Super Económica 2 (Luis León 2).

- Lanús Infantil 3 (Thiago Chaile –Lian Cárcamo 2) / Chacarita 0.

- Los Matadores 4 (Bryan Ferreira –Lautaro Herrera –Máximo Soto- Santino Tenorio) / PM FC Negra 0.

- Halcones Dorados 2 (Santino Calderón –Ian Ulloa) / PM FC Azul 4 (Bautista Andrade –Cristobo Arias –Máximo Martínez –Tomás Menigole).

C-09 (2014)

- La Super Económica 10 (Thaiel Argel–Theo Barros - Ciro Cofré 2 –Bautista Duré 4-Frabricio Colivoro –Benjamín Reiñanco) / Halcones Futsal 1 (Luciano Barra).

- MyL Futsal 2 (Brian Cabello -Oses Morales) / Asturiano 2 (Viggo Bacarili 2).

- Juanes Motos FS 0 / Halcones Dorados 7 (Tiziano Aguilar –Lázaro Figueredo 2 - Nehemías Juárez – Bastián Reynoso 2- Ian Ulloa).

- JM Futsal 1 (León Lodeiro) / PM FC Azul 1 (Jerónimo De Brito).

- Lanús Infantil 4 (Juanse Ruiz 4) / Nueva Generación 2 (Teo Gortari – Nehue Moraga).

- Huracán 7 (Liam Araya –Vladimir Cárcamo -Benjamín Segovia 2- Gonzalo Soto 3) / Casino CR 1 (Ciro Talma).

- PM FC Negra 15 (Theo Avendaño 2- Milo Maldonado 4-Baltazar Cisneros –Agustín Vega 6-Pedro Carro 2) / Los Teros 0.

- Asturiano 5 (Aarón Mayorga –Agustín Reynoso -Ciro Sepúlveda 3) / La Super Económica 0.

- PM FC Azul 1 (Jerónimo De Brito) / Juanes Motos FS 0.

- Los Teros 0 / Casino CR 2 (Rodrigo Woites 2).

- Nueva Generación 0 / JM Futsal 1 (Samuel Madrid).

C-09 (2015)

- Casino CR 2 (Mateo Ferreyra 2) / Juanes Motos FS 0.

- PM FC Negra: 3 (Angel Oyarzo –Lorenzo Rodríguez –Lionel Ruiz) / Halcones Dorados 1 (Genaro Cruz).

- PM FC Azul 3 (León Hernández –Gonzalo Ruiz 2) / Asturiano 3 (Francis De Vadillo -Alejo Díaz –Milo Huenelaf).

- Chacarita 2 (Valentino Leyh –Santino Millalonco) / Lanús Infantil 3 (Giovanni Arjona –Mateo Elorrieta –Román Rivera).

- La Super Económica 5 (Benjamín Reiñanco 2 –Giovanni Gómez 2– Constantino Méndez) / El Lobito 0.

C-13 (2010/11)

- La Super Económica “B” 1 (Zahir Duré) / Lanús 1 (Ian Barría).

- Casino CR “A” 4 (Santino Arévalo 2-Benjamín Arteaga – Fabricio Espinoza) / Malvinas FC 1 (Ariel Amarillo).

- Halcones Futsal 2 (Gabriel Aguirre 2) / Los Titanes “A” 0.

- Petroleros FS 3 (Gonzalo Cayupel –Gino Depietri -Fernando Errecalde) / Los Matadores 8 (Bautista Barrionuevo –Enzo Cabello –Santino Díaz 4-Renzo Lastra 2).

- Fortaleza 8 (Osiel Alarcón – Joel Chiguay 2- Thiago Vásquez - Lautaro Riquelme 4) / Los Titanes “B” 1 (Carlos Colivoro).

- Mutual Sindicato Petroleros 6 (Ian Asencio 3-Thiago Cancino – David

Peralta 2) / Chacarita 0.

- La Super Económica “A” 5 (Enzo Zamora 2-Santiago Burgos 3) / Casino CR “B” 0.