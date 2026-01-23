Lanús le ganó en un partidazo 3-2 a San Lorenzo

El “Granate” se impuso con goles de Castillo, Izquierdoz y Moreno. Los dos tantos del “Ciclón” los marcó Cuello, uno de penal.

Lanús le ganó este viernes como visitante a San Lorenzo por 3-2 en un intenso partido correspondiente a la primera fecha de la Zona “A” del torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro, que se jugó en el estadio Pedro Bidegain, en el barrio porteño del Bajo Flores, tuvo el arbitraje de Pablo Dóbalo.

Los goles del “Granate” los marcaron Rodrigo Castillo, Carlos Izquierdoz y Marcelino Moreno. Los dos tantos del “Ciclón” fueron obra de Alexis Cuello, uno de ellos desde el punto del penal.

San Lorenzo había empezado mejor que el equipo visitante. Insinuando, incluso, con alguna llegada. Pero en la primera contra que tuvo, a los 23 minutos, Castillo marcó el 1-0. Y a los 29, fue Izquierdoz de cabeza quien aumentó la ventaja para el “Granate”.

Para el arranque del segundo tiempo, el DT Damián Ayude metió en cancha a Ladstatter por Reali y, a los 7 minutos, un penal para San Lorenzo -convertido por Cuello- significó el descuento. Empujado por su gente, San Lorenzo empujó. Y a los 27, cuando no llegaba al área, Lanús golpeó de nuevo: Marcelino Moreno hizo un jugadón y puso el 3-1.

A pesar de eso, el “Ciclón” no mermó en entusiasmo. Y a los 40’, nuevamente Cuello, de gran partido, descontó con un gran disparo al segundo palo.

San Lorenzo no se rindió, empujó hasta la última pelota, pero no llegó el empate y se quedó sin nada en su estreno por el torneo Apertura.

En la próxima fecha, San Lorenzo visitará al ascendido Gimnasia y Esgrima de Mendoza -que venció 1-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero-, mientras que Lanús, recibirá a Unión de Santa Fe que igualó sin goles con Platense.