Lanús le quitó el invicto al Vélez del mellizo Guillermo

Le ganó de visitante 1-0 con gol de Carlos Izquierdoz. El partido, de la 12ª fecha, se jugó en el estadio José Amalfitani de Liniers.

Lanús se quedó este sábado con el invicto de Vélez Sarsfield al vencerlo por 1-0 en el marco de la 12ª fecha del torneo Apertura de la Liga Profesional de fútbol.

El partido, que se desarrolló en el estadio José Amalfitani de Liniers, tuvo el arbitraje de Pablo Dóvalo. Y el único gol del encuentro, lo marcó el defensor Carlos Izquierdoz, a los 26’ del segundo tiempo.

El primer tiempo careció de emociones. En el comienzo asustó apenas el “Fortín” con una pelota que su rival rifó en campo propio. Florián Monzón enganchó en la puerta del área grande y sacó un remate débil que controló el arquero Nahuel Losada.

Lanús intentó un poco más antes del descanso pero lo hizo a cuentagotas. Ramiro Carrera se interpuso justo frente a Agustín Medina que probaba con una volea. Se molestaron entre los propios compañeros y terminó saliendo beneficiado Vélez.

El segundo tiempo tuvo la misma tónica que el capítulo inicial. Apenas un remate desde afuera de Tobías Andrada que salió cerca del palo izquierdo de Losada era lo único que podía verse en el José Amalfitani. Sin embargo, la visita reaccionó y encontró el tanto.

Los de Mauricio Pellegrini tuvieron un rato muy bueno en Liniers y allí encontraron los tres puntos. Después de un par de salvadas de Alvaro Montero, vino el córner desde la derecha. Eduardo Salvio levantó a la cabeza de Izquierdoz. Y el ‘Cali’, con un frentazo, rompió el cero.

Vélez terminó enfurecido por un fallo del juez del partido que no expulsó a Losada por una mano fuera del área cuando ya estaba amonestado.

Con este resultado, Vélez se mantiene en la cima de la zona “A” con 22 puntos, mientras que el “Granate” es escolta con 18 unidades, destacando que tiene un partido pendiente ya que si lo gana, quedará a solo uno del equipo que dirige Guillermo Barros Schelotto.

En la próxima fecha, el “Fortín” visitará al ascendido Gimnasia de Mendoza, mientras que Lanús, recibirá a Platense.