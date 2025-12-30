Lanús se consagró campeón del Clausura y también anual

La Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia definió el fin de semana en el Gimnasio municipal Nº 2 a su primer campeón del torneo Clausura 2025.
Se trata de Lanús, que le ganó las dos finales a El Lobito Futsal. En la ida, el “Granate” se impuso por 5-2, mientras que en la revancha, el triunfo fue de 6-3.
De esa manera, Lanús no solo se consagró campeón del certamen, sino que además es -por el momento- el primero que se corona de manera anual, ya que se había adjudicado el Apertura en el primer semestre del año.
Por otra parte, en las demás categorías, se jugaron partidos de cuartos de final, tercer puesto y se definieron finalistas.
Asimismo, El Lobito Infantil metió en la final a tres equipos.
En la C-11 2014 definirá el título ante Lanús Infantil; en la C-11 2015 hará lo propio ante Halcones Dorados, mientras que en la C-09 2016, se medirá con La Súper Económica.
Además, en la categoría más grande del campeonato, MyL Futsal y Lanús “A” buscarán quedarse con toda la gloria en la C-17.
A continuación se detalla los resultados y sus goleadores de los partidos jugados entre el sábado 27, domingo 28 y lunes 29 de este mes en el gimnasio que se encuentra en el barrio Pueyrredón.
…………………
Panorama (sábado 27 al lunes 29)
DENOMINACION C-11 2014
Semifinal ida
- PM FC Azul1 (Jerónimo De Brito) / El Lobito Infantil 2 (Tahiel Chaura-Romeo Vega).
- La 14 FC 4 (Tahiel Calderón-Alan Runi-Teo Gortari-Milo Maldonado) / Lanús Infantil 2 (Noah Saralegui-Juanse Ruiz).
Semifinal revancha
- El Lobito Infantil 1 (Bautista Vidal) / PM FC Azul 1 (Jerónimo De Brito).
- Lanús Infantil 2 (Pedro Carro-Theo Avendaño). Alargue: 1 (Bautista Alvarado) / La 14 FC 0. Alargue: 0.
Final:
- El Lobito Infantil vs Lanús Infantil.
3º puesto:
- PM FC Azul vs La 14 FC.
Tercer puesto:
- PM FC Azul 0 / La 14 FC 2 (Teo Gortari-Tiziano Mancilla).
DENOMINACION C-11 2015
Semifinal ida
- Comodoro FC 1 (Isaac Vizama) / El Lobito Infantil 3 (Logan Gómez-Benicio Pucheta-Benjamín Vargas).
- Halcones Dorados FC 2 (Francis De Vadillo 2) / La Súper Económica 0.
Semifinal revancha
- El Lobito Infantil 4 (Gonzalo Alaniz 2-Bautista Vidal-Benjamín Vargas) / Comodoro FC 1 (Lorenzo Altamirano).
- La Súper Económica 3 (Giovanni Gómez-Uriel Castillo 2) / Halcones Dorados FC 5 (Juan Ignacio Moreno-Nicolás Cartagena-Agustín Merlo-Francis De Vadillo 2).
Final:
- El Lobito Infantil vs Halcones Dorados FC.
3º puesto:
- Comodoro FC vs La Súper Económica.
Tercer puesto:
- Comodoro FC 0 / La Súper Económica 4 (Giovanni Gómez 2-Lucas Vidal 2).
DENOMINACION C-09 2016
Semifinal ida
- Halcones Dorados FC 1 (Joel Reinoso) / El Lobito Infantil 4 (Benjamín Vargas 4).
- PM FC Negro 0 / La Súper Económica 4 (Ian Alvarado 3- Kenai Gómez).
Semifinal revancha
- El Lobito Infantil 4 (Tahiel Mansilla-Benjamín Vargas 3) / Halcones Dorados FC 1 (Tiziano Flores).
- La Súper Económica 3 (Ciro Flores-Kenai Gómez 2) / PM FC Negro.
Final:
- El Lobito Infantil vs La Súper Económica.
3º puesto:
- Halcones Dorados FC vs PM FC Negro.
Tercer puesto:
- Halcones Dorados FC 5 (Joel Reinoso 3-Tiziano Flores 2) / PM FC Negro 1 (Valentino Villacorta).
DENOMINACION C-09 2017
Semifinal revancha
- El Lobito Futsal 2 (Cristian Barrionuevo-Santino Care) / Los Matadores 0.
- Lanús 8 (Fausto Gómez-Tadeo Domínguez 3-Santino Encina 3-Thiago Leal) / PM FC Azul 3 (León Villafañe- Bautista Pérez -Bautista Gonzales).
3º puesto
- Los Matadores 0 / PM FC Azul 4 (Valentino Acosta- Vicente Gómez-Bautista Pérez-Bautista Gonzales).
Final ida
- Lanús 5 (Giovanni Meza-Valentino Quesada-Tadeo Domínguez 2-Santino Encina) / El Lobito Futsal 2 (Nicolás Ojeda-Santino Care).
Final revancha
- El Lobito Futsal 3 (Santino Care 3) / Lanús 6 (Tadeo Domínguez-Santino Encina 4).
Cuadro de Honor
Valla menos vencida: Benjamín Vargas /Juan Bautista Barría (El Lobito Futsal).
Goleador: Santino Encina (Lanús) 24 goles.
Equipo correcto: Asturiano Celeste.
Jugador destacado: Tadeo Domínguez (Lanús).
Posiciones finales
1º Lanús
2º El Lobito Futsal
3º PM FC Azul
4º Los Matadores.
El plantel campeón estuvo integrado de la siguiente manera: Leandro Oyarzo, Leonidas Loza, Fausto Gómez, Giovanni Meza, Uriel Cárcamo, Valentino Quesada, Tadeo Domínguez, Santino Encina, Augusto Schvallier, Thiago Leal y Santiago Bollani.
El DT es Leandro Oyarzo, el asistente técnico es Franco Quesada y la delegada es Bárbara Cides.
DENOMINACION C-13
4tos. de final
- Malvinas Club 6 (Joaquín Hidalgo-Tahiel Morales-Ticiano Palma 3-Bautista Altamirano) / Guardianes JL 1 (Ezequiel Sánchez).
- Milan Futsal 3 (Juan Cruz Astorga 2-Jack Centellas) / Juanes Motos Futsal 4 (Tomas Almonacid-Luciano Peñaloza-Juan Cantallops-Agustín Reynoso).
- Lanús Infantil “A” 0 / Lanús Infantil 1 (Lisandro Hernández).
- La Cigarra 1 (Tiziano Gffanka) / Los Matadores Rojo 5 (Otoniel Sánchez-Santiago Castro-Santiago Cabrera-Tiago Viana-Fabio Zamora).
Semifinales
- Malvinas Club (1) vs Los Matadores Rojo (4).
- Lanús Infantil “B” (2) vs Juanes Motos FS (3).
Semifinal ida
- Juanes Motos Futsal 1 (Gonzalo Macías) / Lanús Infantil “B” 0.
- Malvinas Club 1 (Joaquín Hidalgo) / Los Matadores Rojo 2 (Tiago Viana-Fabio Zamora).
DENOMINACION C-15
4tos. de final
- MyL Futsal 1 (Facundo Jorvatt). Alargue: 2 (Lautaro España-Benjamín Errecalde) / Los Matadores 1 (Alvaro Lincantica). Alargue: 0.
- CyS Futsal 2 (Thiago Cancino 2) / Fortaleza 1 (Jonás Oyarzo).
- La Súper Econónica 3 (Benjamín Fernández-Mirko Zelich -Ezequiel Juárez) / CIPA 2 (Angel Herrero 2).
- Los Titanes FC Negro 4 (Dante González 2-Juan Ignacio Melian-Joel Mañao) / Lanús 1 (Thiago Vera).
Semifinales
- MyL Futsal (1) vs CyS Futsal (4).
- La Súper Económica (2) vs Los Titanes FC Negro (3).
Semifinal ida
- MyL Futsal 5 (Leónidas Amaya-Román Díaz-Vicente Mandaglio-Lautaro España-Benjamín Errecalde) / CyS Futsal 2 (Thiago Cancino-Santino Díaz).
- La Súper Económica 3 (Agustín Maripillan-Brian Benítez-Emanuel Godoy) / Los Titanes FC Negro 1 (Juan Ignacio Melian).
DENOMINACION C-17
Semifinal ida
- Amigos del Poli 2 (Emanuel Medina-Gabriel Ricardi) / MyL Futsal 4 (Ivo Gallardo 2-Ciro Araneda-Enzo Muñoz).
- Lanús “A” 5 (Bautista Echeverría-Dylan Molina-Mateo Morales-Joaquín Tula-Maximiliano Gonzales 2) / CIPA 2 (Tomás Alvarado-Angel Herrero).
Semifinal revancha
- MyL Futsal 4 (Ciro Araneda 2-Enzo Muñoz-Benjamín Errecalde) / Amigos del Poli 2 (Gabriel Ricardi-Gonzalo Santander).
- CIPA 4 (Dante Obregón-Angel Herrero-Tomás Muñoz 2) / Lanús “A” 10 (Bautista Echeverría-Dylan Molina 3-Mateo Morales-Renzo Saralegui 4-Santiago Cayupel).
Final:
- MyL Futsal vs Lanús “A”.
3º puesto:
- Amigos del Poli vs CIPA.