Lanús y Juanes ganaron en las 'semis' de ida en la C-17

La Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia continuó el fin de semana con la definición del torneo Apertura 2023 en sus diferentes categorías.

En ese contexto y dentro de la programación, que se jugó en la sede de la Comisión de Actividades Infantiles -el sábado- y en el gimnasio municipal 2 del barrio Pueyrredón -sábado y domingo-, se jugaron las semifinales de ida de la categoría C-17 (2006/07).

Lanús Infantil se impuso por 6-3 a El Lobito, mientras que Juanes Motos Futsal goleó 8-2 a Club Los Ases.

Por su parte, y por la misma instancia, pero en la categoría C-11 (2012), Lanús Infantil venció 2-1 a La Super Económica y en el otro duelo, PM FC Azul le ganó 2-0 a Flamengo.

En la C-11 (2013) se jugaron los primeros cruces eliminatorios. Los ganadores y que a su vez avanzaron a cuartos de final son Asturiano, Los Matadores -que se impuso en alargue- y Halcones Dorados.

Los segundos cruces eliminatorios quedaron de la siguiente manera: Halcones Dorados-Los Matadores -el ganador jugará en las ’semis’ con el 1º Lanús Infantil- y Asturiano-3º PM FC Azul. El vencedor de este último cruce se las verá con Chacarita, que fue segundo de la fase regular.

Mientras tanto, en la C-09 (2014), también se jugaron los primeros cruces de eliminación. Los que siguen en carrera son: PM FC Azul, Juanes Motos Futsal y Huracán. Los duelos de cuartos quedaron definidos de la siguiente manera: Huracán-Juanes Motos -el ganador jugará con Lanús Infantil- y PM FC Azul-3º Halcones Dorados, donde el que triunfe jugará en ’semis’ ante PM FC Negra.

La C-09, pero en la 2015, también jugó sus cruces eliminatorios y los que lograron ganar fueron: PM FC Azul, Halcones Dorados y Lanús Infantil. El cuadro de cuartos de final quedó conformado así: Lanús Infantil-Halcones Dorados -el vencedor jugará con el 1º Asturiano- y PM FC Azul-3º Huracán, donde espera La Super Económica, segundo de la fase regular.

Por su parte, la C-13 (2010-11) dio por finalizada la instancia clasificatoria. Mutual Sindicato Petrolero se quedó con el número 1 de la fase regular. La valla menos vencida fue para Lucas Riva De Neira, de Asturiano, con 21 tantos recibidos, mientras que Dante González, de Los Titanes ’A’ resultó el goleador con 45 conquistas.

Los octavos de final quedaron definidos de la siguiente manera: 1º Mutual Sindicato Petroleros vs 16º Chacarita; 2º Los Titanes ’A’ vs 15º Lanús; 3º Asturiano vs 14º Juanes Motos Futsal; 4º La Super Económica ’A’ vs 13º La Super Económica ’B’; 5º Fortaleza vs 12º Halcones Futsal; 6º Casino CR ’A’ vs 11º Los Titanes ’B’; 7º Malvinas FC vs 10º Petroleros FS y 8º Casino CR ’B’ vs 9º Los Matadores. Los ganadores de estos cruces avanzarán a cuartos de final.

Panorama

RAMA INFANTIL

C-11 (2012)

Semifinal - ida

- La Super Económica 1 (Stefano Iglesia) / Lanús Infantil 2 (Ian Barría –Juan Ignacio Llesona).-

- Flamengo 0 / PM FC Azul 2 (Ticiano Palma -Fantino Quisle).

C-11 (2013)

1º Cruce eliminatorio

- Asturiano 6 (Genaro Corales- Juan Pablo Elisaul 3 –Jeremías Soto 2) / PM FC Negra 4 (Bastián Hidalgo -Bautista Llancabure –Bautista Romero 2).

- Los Matadores 2 (Máximo Soto 2). Alargue: 3 (Lautaro Herrera –Máximo Soto–Máximo Vera) / La Super Económica 2 (Eliel Rubilar–Matías Barrionuevo). Alargue: 0.

- Huracán 1 (Valentín Bravo) / Halcones Dorados 2 (Nehemías Juárez– Tiziano Aguilar).

C-09 (2014)

1º Cruce eliminatorio

- MyL Futsal 0 / PM FC Azul 3 (Augusto Mercado 2 -Jerónimo De Brito).

- Asturiano 3 (Milo Huenelaf –Ciro Sepúlveda 2) / Juanes Motos Futsal 4 (Giovanni Benítez -Ian Calderón-Ignacio Castro –Benicio Loncón).

- Huracán 5 (Ian Almonacid –Gonzalo Soto 2-Genaro Tromer –Abiel Almirón) / Casino CR 0.

C-09 (2015)

1º Cruce eliminatorio

- El Lobito 3 (Tahiel Huanchullan -Benicio Pucheta 2) / PM FC Azul 5 (León Hernández –Valentino Perocich 2- Gonzalo Ruiz 2).

- PM FC Negra 0 / Halcones Dorados 2 (Genaro Cruz 2).

- Lanús Infantil 4 (Giovanni Arjona –Román Rivera 2-Tomás Serón) / Casino CR 2 (Benjamín Aibar 2).

C-13 (2010/11)

- Petroleros FS 0 / Fortaleza 7 (Osiel Alarcón-José Arias–Lautaro Riquelme 4-Franco Ramos).

- Asturiano 0 / La Super Económica “A” 1 (Juan Lebrón).

- La Super Económica “B” 1 (Bastián Chaile) / Casino CR “B” 3 (Ciro Kruger –Demian Mareco -Máximo Panello).

- Casino CR “A” 3 (Santino Arévalo -Joaquín Surban 2) / Los Titanes ’B’ 3 (Carlos Colivoro -Mateo Vera 2).

- Los Titanes “A” 3 (Dante González 3) / Los Matadores 2 (Santino Díaz 2).

- Halcones Futsal 6 (Kevin Andrade –Sergio Borda 2- Héctor Cárdenas 2-Bruno Toro) / Lanús 5 (Dylan Nahuel –Mateo Pacheco -Román Rivera 2 –Ian

Barría).

- Mutual Sindicato Petroleros 3 (Thiago Cancino – Matías Navarro- Santino Salinas) / Malvinas FC 2 (Bruno Barría -Brian Benítez).

C-17 (2006/07)

Semifinal - ida

- El Lobito 3 (Tomás Miranda - Tomás Oyarzo – Leonel Márquez) / Lanús 6 (Oziel Mansilla –Lucas Morán 2-Santiago Salina-Renzo Saralegui 2).

- Juanes Motos Futsal 8 (Leonardo Vaca–Emiliano Carrizo -Brian Huenchillan 5 –Santino Tula) / Los Ases Futsal 2 (Diego Benito –Bruno Vásquez).