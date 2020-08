Lanzan una campaña de concientización por el covid-19

View this post on Instagram

#QuedateEnCasa Una nueva campaña de concientización para frenar los contagios de Covid-19 en el país se lanzó ayer en los Medios Públicos apelando a la necesidad de evitar los encuentros entre familiares y amigos, que han sido identificados como uno de los factores de expansión de la enfermedad. Diversas personalidades populares, con la colaboración de la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes (SAGAI), participaron de esta campaña en la que relatan historias reales y piden a la población que siga cuidándose en aislamiento. Chango Spasiuk, Tomás Fonzi. Luis Machín, Julieta Zylberberg, Fabián Vena, Leonardo Sbaraglia, Mirta Wons, Martina Dominici y G Sony fueron los primeros en poner su voz en esta campaña que empezará a salir hoy en la TV Pública, Radio Nacional, Télam, Encuentro, Paka Paka y Contar.