Las cámaras de seguridad fallaron en el robo a la Oficina de Secuestros

La Oficina de Secuestros de Esquel sufrió un robo este fin de semana donde, en principio, se sustrajeron armas de puño y dinero en efectivo. No se precisó la cantidad porque todavía la causa es materia de investigación. Lo que sí se pudo saber es que las cámaras de seguridad del recinto, dependiente de la Oficina Judicial del Superior Tribunal de Justicia y no del Ministerio Público Fiscal como informó este diario, no funcionaron durante el fin de semana.

"El fin de semana tuvimos un problema técnico de las cámaras; se nos ha caído el software y todo coincidió; esa circunstancia fue aprovechada", sostuvo el comisario Vicente Avilés.

En diálogo con El Diario, el comisario Avilés manifestó que presume que el ingreso fue por "una banderola que hay en el techo" y todo indicaría que actuaron una o dos personas, "en principio habría sido una persona que actuó en el interior y otro que lo asistía desde afuera.

Si bien no hay precisiones de lo robado, el comisario subrayó que “faltan armas de puño y dinero que estaba simple vista".

Según se pudo saber, por estas horas habría tomado intervención la Subsecretaría de Seguridad Informática y habrían enviado una comisión de servicio a Esquel para poner el sistema en funcionamiento. Datos extraoficiales dan cuenta de que las cámaras estaban bajo un servicio operativo de una empresa que tendría un contrato de prestación con el Ministerio de Seguridad.