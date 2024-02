Las hectáreas afectadas son casi 6000 y llega ayuda de Córdoba

La preocupación está planteada para este martes por un alerta meteorológico que habla de fuertes vientos. El gobernador Torres aseguró que está todo previsto para evacuar en caso que sea necesario y confirmó que esperan aportes de Nación que todavía no llegaron.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, llegó este lunes a Esquel para acompañar el trabajo que se realiza en el incendio que comenzó el jueves 25 en el Parque Los Alerces y que en estas horas se extiende por la jurisdicción provincial afectando de forma directa al paraje Alto Río Percy de la ciudad de Esquel.

La noche del domingo fue muy angustiante. Fue parte de lo que escuchó el mandatario al llegar a Esquel y tener la primera reunión técnica para precisar el estado de situación.

El gobernador confirmó en contacto con los medios que están por llegar 50 brigadistas más desde Córdoba según le confirmó su par, Martín Llaryora, y que también hay gestiones con Santiago del Estero para que aporten un avión hidrante más.

“Hay mucho miedo y angustia. Es importante llevar la tranquilidad y decir que hoy estamos en condiciones de evacuar cualquier zona. Mañana martes hay un alerta meteorológico por un viento importante” señaló el mandatario.

Además, Torres destacó que “más allá de que las pistas puedan estar saturadas, hay una cuestión meteorológica que hoy excede cualquier infraestructura. La prioridad es cuidar a la gente”.

RECURSOS DE NACION Y APORTES ECONOMICOS

En cuanto al flujo de recursos para atender la emergencia, Torres destacó que la Provincia está ejecutando el dinero para contar con herramientas indispensables. “No podemos perder un minuto. El ministro del Interior se puso a disposición desde el día uno. A mí la verdad es que no me importa que vengan funcionarios de la Nación; me importa que lleguen los recursos”, dijo.

La expectativa es que llegue un Aporte del Tesoro Nacional para atender la emergencia, aunque no ayude a tener mucha expectativa lo que ocurrió en Bahía Blanca, en los primeros días de gobierno de Javier Milei.

También destacó el gobernador que el apoyo económico de la Nación debería estar hoy. "Nosotros no le preguntamos al gobierno nacional si necesitaban dinero; pusimos nuestros recursos para atender el incendio en el Parque. Entendemos que ahora es igual" señaló y agregó que “todos los recursos de la provincia están a disposición del municipio; ahora no es momento de puja de jurisdicciones”.

La preocupación por el martes es importante. “El rol de los medios es fundamental. Hay que estar alerta, va a haber una sola vocería que es Laura Mirantes. No pongamos a hablar gente que puede tener buena voluntad pero no tiene la información precisa”.