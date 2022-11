Las imágenes de cómo luciría Messi en el próximo Mundial

La idea surgió en Twitter que simula un llamativo look en el certamen que se llevará a cabo en Norteamérica. La revolución entre los hinchas y sus reacciones.

Todo comenzó como un juego organizado por la cuenta de Twitter llamada “Messi out of Context” (Messi fuera de contexto) dedicada a subir fotos del crack argentino en situaciones graciosas o fuera de un campo de juego. Allí se postearon cuatro fotos retocadas de cómo luciría el capitán de la selección argentina si llegara a jugar el próximo Mundial, que en menos de cuatro años se llevará a cabo en Canadá, Estados Unidos y México.

El tema se volvió viral y el “Messi 2026″ se convirtió tendencia en las redes. De inmediato, otros perfiles en dicha red social se hicieron eco de las imágenes de un Leo con pelo largo y una barba más grande, al mejor estilo del look que tuvo el italiano Andrea Pirlo en sus últimos años como futbolista.

El domingo un medio inglés informó que el rosarino se sumará al Inter de Miami en junio de 2023, cuando venza su contrato con el París Saint-Germain. De confirmarse y de continuar su vida en el elenco de La Florida, la hipotética imagen de Messi a sus 39 años recién cumplidos (nació el 24 de junio de 1987), causó furor en las redes.

messi 2026 3.JPG

Quizá por esos posibles días cerca de la playa, bajo el sol, descontracturado y disfrutando más de su familia y lejos de las presiones del fútbol europeo, ese Messi con pelo largo transmite la sensación de relax en el supuesto epílogo de su carrera. Por ello, muchos entienden Leo llevaría ese look antagónico al pelo corto y barba rebajada que viene usando desde hace tiempo.

El rosarino ya usó el pelo largo, aunque en sus inicios como profesional siendo un adolescente. A muchos les gustó esa versión de un Messi más relajado y luego Twitter ardió con una cataratas de fotos que se convirtieron en memes. Un nuevo Messi “avejentado” buscando ganar un Mundial, un posible retiro en el Barcelona y hasta otro se animó a vestirlo con la camiseta del Inter de Miami.

De jugar en el conjunto estadounidense su presencia en la Major League Soccer (MLS) sería una estrategia de promoción para la venidera Copa del Mundo en Norteamérica. Potenciar la liga local y también aprovechar la presencia de una figura número uno de este deporte para captar a un público cautivo.

Antes del Mundial Qatar 2022, el propio Messi dijo que esta sería su última Copa del Mundo, pero todo puede pasar en un deportista acostumbrado a superar las barreras y que a lo largo de su campaña no sufrió lesiones serias que lo hayan dejado afuera de un campo de juego durante varios meses. Incluso cuando le tocó estar al margen de un campo de juego su recuperación fue rápida.

Por otro lado, hay una cuenta en Facebook llamada “Messi al Mundial 2026″ y quien está a cargo también es de Rosario. “Página de la Campaña para que Lionel Messi juegue, al menos, hasta el Mundial México-Canadá-EEUU 2026″, reza en la descripción del perfil. En una de sus últimas publicaciones hay una explicación de por qué Leo podría llegar sin problemas al evento norteamericano y citan a jugadores que estuvieron presentes en Mundiales con esa edad o más como el camerunés Roger Milla (38 años en Italia 1990 y 42 en Estados Unidos 1994) y el mexicano Rafa Márquez (39 en Rusia 2018).

messi 2026 1.JPG

Pero, ¿cómo jugaría ese Messi del futuro? Un usuario lo anticipó como un cinco, pero no elegante y manejando los hilos jugando casi parado, si no tirando patadas, claro que todo en un marco de broma. Quizá esa posición en el mediocampo, abasteciendo a sus compañeros con la precisión de su guante zurdo podría ser una alternativa si Leo aún sigue jugando dentro de cuatro años.

Cabe recordar que Dani Alves está presente en este Mundial con 39 años y el defensor brasileño se preparó como si fuese su debut. El fútbol cambió y los protagonistas lograron extender la media de sus campañas y por caso, otro astro como Cristiano Ronaldo, a sus 37 años, sigue vigente y marcando en una Copa Mundo. El objetivo de la cuenta de Twitter dedicada a Leo no fue hacer futurología si no plantear un tema con humor como suelen hacerlo. Aunque algunos ya se ilusionan con un sexto Mundial de Messi, al menos con su posible look.

Embed Final del mundo 2026. Lionel Messi vs Italia. pic.twitter.com/9zuU9wRYbu — maunt (@mountieI) November 28, 2022

Embed Messi traeme la copa en el 2026!! pic.twitter.com/n0Na6Zaev3 — Cristian Díaz (@CD_AnalisisTec) November 22, 2022

Embed Andrea Pirlo 2012 - Joe Allen 2016 - Messi 2026.

El curioso caso de Benjamin Button próximamente la serie por Netflix. pic.twitter.com/Z7PlyRq6Ey — Swansea City Argentina (Modo Mundial) (@arg_swansea) November 29, 2022