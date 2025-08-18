Gimnasia-La Fede y Petroquímica-Náutico Rada Tilly buscan este lunes un lugar en la final del torneo Apertura. Los partidos se disputan en el gimnasio Cemento Comodoro.

Las mujeres juegan las semifinales del básquetbol de Primera división

Este lunes desde las 20 se jugarán en el gimnasio Cemento Comodoro de Kilómetro 8, las semifinales del torneo Apertura de básquet de Primera Mayores en la rama femenina.

En ese contexto, y abriendo la programación, se enfrentarán Gimnasia y La Fede Deportiva. El partido será controlado por Leandro Aguirre, Facundo Iza y Marcia Carrizo.

A continuación, se enfrentarán el local Petroquímica y Náutico Rada Tilly. Los jueces del encuentro serán Rodrigo Reyes, Matías Carrizo y Micaela Moncalieri.

El miércoles, mientras tanto, el turno será para la rama masculina en el Socios Fundadores.

En primer lugar jugarán Petroquímica y Náutico y a continuación llegará el clásico entre Gimnasia y La Fede Deportiva.

Programa

LUNES 18

En el gimnasio Cemento Comodoro – Semifinales

20:00 Gimnasia vs La Fede Deportiva; Primera

Femenino. Arbitros: Leandro Aguirre, Facundo Iza y Marcia Carrizo.

21:30 Petroquímica vs Náutico Rada Tilly; Primera

Femenino. Arbitros: Rodrigo Reyes, Matías Carrizo y Micaela Moncalieri.

MIERCOLES 20

En el Socios Fundadores – Semifinales

20:00 Petroquímica vs Náutico Rada Tilly; Primera

Masculino. Arbitros: Rodrigo Reyes, Facundo Iza y Guillermo Fernández.

21:30 Gimnasia vs La Fede Deportiva; Primera

Femenino. Arbitros: Matías Carrizo, Mario Contrera y Axel Catalán.

Los ganadores de las semifinales pasan a la serie de

playoffs al mejor de tres juegos.

Lunes 25: Rama Femenina.

Miércoles 27: Rama Masculina.