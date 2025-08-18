Argentina se coronó campeona del 3x3  masculino en los Panamericanos Junior

El seleccionado nacional de básquet obtuvo la medalla de oro tras vencer a Chile 21-11 en la final. El equipo femenino finalizó en la sexta posición.

El básquet 3x3 argentino tuvo un cierre inolvidable en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025. El equipo masculino se consagró campeón invicto al vencer en la final a Chile por 21-11 y subirse a lo más alto del podio continental, mientras que las chicas concluyeron su participación con una valiosa experiencia internacional que las dejó en el sexto lugar.

La final masculina fue un verdadero despliegue de jerarquía y determinación. Juan Cruz Frontera y Martín Molina lideraron la ofensiva con 7 puntos cada uno, seguidos por Santino Mazzucchelli con 6 y Alejo Maggi con 1. Argentina dominó de principio a fin el juego decisivo y terminó celebrando con autoridad ante Chile, en un triunfo que selló un recorrido perfecto.

Antes, en semifinales, los dirigidos por Luciano Santín habían superado a Ecuador por 21 a 14, mostrando nuevamente su solidez colectiva y un reparto ofensivo parejo: 6 tantos de Molina, 5 de Mazzucchelli, 5 de Maggi y 5 de Frontera. La identidad del equipo —defensa intensa, verticalidad en ataque y confianza en el juego colectivo— fue la marca registrada de una campaña inolvidable.

En el cuadro femenino, Argentina abrió la jornada con una clara victoria sobre Uruguay por 17 a 7, impulsada por los 13 puntos de Delfina Gentinetta, acompañada por Violeta Maggi y Georgina Buzzetti, ambas con 2. Sin embargo, en el cruce posterior por la reclasificación cayeron ante Chile por 17 a 13, y finalizaron en la sexta ubicación. Más allá de los resultados, el equipo dirigido por Leandro Tesido acumuló experiencia y demostró carácter en cadapresentación, sentando bases de crecimiento para el futuro.

Con este título, el 3x3 confirma el gran presente de una disciplina que sigue sumando logros y proyección internacional.