Gimnasia inició el trabajo con diez jugadores

El plantel ‘mens sana’ arrancó este lunes por la mañana con su pretemporada con miras a encarar la Liga Nacional de Básquet 2025-2026.

Con la presencia de diez jugadores y sin su flamante DT Pablo Favarel, que se encuentra con el cuerpo técnico de la Selección Argentina, este lunes inició su pretemporada Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia con miras a la Liga Nacional de Básquet 2025-2026, cuyo comienzo está previsto para fines de septiembre.

En esta primera practica, que estuvo supervisada por los asistentes Guido Lombardi y Gustavo Sapochnik, no estuvieron en el Socios Fundadores el base chileno Sebastián Carrasco, como así tampoco el ala pivote venezolano Anyelo Cisneros.

Carrasco se sumará en los próximos días al equipo, mientras que Cisneros lo hará luego de la participación de su selección en la AmeriCup, que dará comienzo este viernes en Managua, la capital de Nicaragua.

Los que estuvieron fueron Emiliano Toretta, Marcos Chacón, Martiniano Dato, Federico Grun, Mauro Cosolito, Juan Cárdenas, Carlos Rivero, más los juveniles José Ignacio Copesky y Valentino Ayala, además de Jesús Centeno, el joven pivote venezolano que se sumó para jugar la Liga de Desarrollo.

Los jugadores iniciaron en horas de la mañana trabajos con pesas con el preparador físico Juan Ercoreca y luego hicieron lanzamientos al aro.

El director técnico Pablo Favarel se sumará al plantel luego de la participación de Argentina en la AmeriCup, es decir en los primeros días del próximo mes.

El equipo volverá a trabajar este mismo lunes a las 21, también con la presencia de sus dos asistentes y el preparador físico, además de Marcelo Guitín, ultilero del primer equipo.