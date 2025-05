Le entraron a robar y le rompieron el vidrio de la carnicería

El hecho ocurrió en el local ubicado en Avenida 10 Noviembre casi Polonia. La propietaria le entregó la filmación de las cámaras de seguridad a la policía, pero le dijeron que las pruebas no eran suficientes y archivaron la denuncia.

Alejandra, vecina del barrio San Cayetano, expresó su indignación tras un hecho de inseguridad ocurrido en la carnicería “La Argentina”, ubicado en Avenida 10 de Noviembre, casi Polonia.

Según relató, un joven que días antes había ingresado al local bajo la excusa de hacer una consulta, regresó tres días después con intenciones de robo.

“Nos quedó la cara. A los tres días vino de nuevo y quiso robar unas cosas. El carnicero lo vio, le pidió que lo deje, y el ladrón reaccionó tirando una piedra contra el ventanal del local antes de huir”, contó Alejandra en diálogo con El Comodorense Radio.

El hecho ocurrió hace tres semanas. La policía se presentó en el lugar aproximadamente 20 minutos después y, al revisar las cámaras de seguridad junto con los comerciantes, confirmaron que el agresor era el mismo que había ingresado días antes. Sin embargo, el accionar no tuvo consecuencias.

“Desde la policía nos dijeron que no había pruebas suficientes y que la denuncia quedaba archivada. El vidrio que rompió me salió 75 mil pesos, y es el esfuerzo de uno. No pasa ni un patrullero por acá. Te indigna”, agregó la vecina con visible malestar.