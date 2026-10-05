A la víctima le llevaron una carpeta con títulos, certificados y otros documentos personales de gran importancia. Ofrece recompensa.

Le robaron un bolso del auto y busca recuperar una carpeta con sus títulos docentes

Mónica González recurrió a las redes sociales con la esperanza de recuperar una carpeta con documentación importante que se encontraba dentro de un bolso que le robaron de su auto.

Según explicó, presume que quienes se llevaron el bolso buscaban dinero, pero en su interior había principalmente documentación vinculada con años de su carrera docente.

La carpeta contenía títulos, certificados docentes, material de enseñanza, notas presentadas ante diferentes organismos, boletines y diplomas, además de documentación relacionada con su vivienda.

Debido al valor personal y profesional de los papeles, Mónica pidió colaboración para difundir la búsqueda ante la posibilidad de que alguien haya encontrado la carpeta luego del robo y la haya guardado.

“Es muy urgente. Sé que este canal tiene mucha llegada y quizá alguien la encontró y la guardó”, expresó.

La mujer ofrece recompensa a quien pueda aportar información que permita recuperar la documentación.