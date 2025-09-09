Leandro Núñez se prepara para el Panamericano en México

El integrante de Tiro con Arco Petroquímica es uno de los convocados para la Selección Argentina con miras al certamen indoor a realizarse en San Luis Potosí.

El arquero, Leandro Núñez, recientemente, fue convocado para integrar la Selección Argentina de Tiro con Arco, en Recurvo Olímpico Sub 21. Será uno de los protagonistas del II Campeonato Panamericano Indoor de San Luis Potosí, México que se llevará adelante del 29 de noviembre al 5 de diciembre.

La convocatoria al elenco nacional llegó luego de que el tirador local se consagrara campeón en Recurvo masculino sub 21 en la Final Nacional de la modalidad Sala, que se desarrolló en Esquel, en el mes de agosto.

“Vengo entrenando bastante, todos los días, es un progreso constante, entrenando en casa, también en lo físico y, sobre todo, la constancia para poder aguantar el ritmo”, expresó Leandro Núñez, sobre su preparación de cara a la cita internacional que lo tendrá como uno de los protagonistas a fin de la temporada.

Núñez, junto con los dirigentes de Tiro con Arco Petroquímica, mantuvieron un encuentro con el presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, quien confirmó el acompañamiento del Estado municipal para con el deportista en su cita internacional.

“Estuvimos evaluando los gastos del viaje, los costos, y viendo la posibilidad de que el Ente nos dé una mano con los pasajes y es algo que nos ayudaría bastante”, manifestó el joven tirador de Petroquímica.