Legislatura: el PJ se retiró por no tratarse el desafuero de Españón

Fernando Españón, presente en la sesión, es el presidente de la bancada Por Santa Cruz que responde al gobernador Claudio Vidal y la justicia lo procesó por dos causas de abuso sexual y otra por abuso de autoridad en su ciudad de origen, 28 de Noviembre, donde ocupó el cargo de intendente.

Semanas atrás, un juez de instrucción solicitó que le quitaran su inmunidad legislativa para que sea sometido a juicio y lo hizo mediante oficio que envió a la Cámara de Diputados.

El legislador renunció a sus fueros en febrero, antes de que su caso sea tratado en una sesión extraordinaria y el vicegobernador Fabián Leguizamón avaló esa decisión mediante una resolución.

Sin embargo, el bloque de Unión Por la Patria-PJ denunció que ello era inconstitucional porque la remoción debe estar aprobada por los dos tercios del cuerpo.

Como fuera, en medio de estas confusas interpretaciones legislativas, Españón volvió a ocupar hoy su banca, generando la indignación del bloque opositor que decidió retirarse del recinto.

Más tarde, a través de un comunicado de prensa, la bancada de UxP-PJ expresó que “es una vergüenza el encubrimiento de Españón”.

“El oficialismo volvió a dar la espalda a las víctimas y se abroqueló para encubrir al denunciado por abuso sexual. No les importó nada; amagaron con el tratamiento de un Oficio Judicial de desafuero por parte de la Cámara de la Primera Circunscripción Judicial y luego de más de cuatro horas, se volvió al recinto y dijeron que no”, indicó la diputada Lorena Ponce.

Por su parte, Rocío García explicó que “hay un cúmulo de causas por el que la justicia pide el desafuero, pero en el recinto el oficialismo le falta el respeto a las víctimas de Españón”.

A su vez, Agostina Mora afirmó que “nosotros no vamos a cesar en nuestro reclamo y seguimos adelante. Este tipo de acciones no hacen otra cosa que darnos más fuerza y coraje en el acompañamiento a cada una de las personas que nos necesitan”, resaltando además que “la Cámara de Diputados es la única que puede quitarle los fueros a un legislador y no como pretenden hacerlo mediante una resolución improcedente”,

Finalmente,Karina Nieto indicó “nuestra bandera siempre es la de asegurar el pleno ejercicio de las facultades y atribuciones conferidas por la Constitución Provincial. Por eso no convalidamos la presencia de Españón en el recinto y nos retiramos. No se puede avalar situaciones de tal gravedad en la Cámara de Diputados”.