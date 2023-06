Leo Messi: "seguimos con la misma idea y creciendo"

La Selección Argentina de fútbol se quedó este jueves con una victoria en su primer amistoso de la gira asiática. Luego de vencer por 2-0 a Australia en Beijing, el capitán Lionel Messi explicó sus dichos sobre la posibilidad de no jugar la próxima Copa Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026.

Al finalizar el encuentro en el Workers Stadium, el astro rosarino expresó sus sensaciones sobre lo ocurrido en los 90 minutos, en los que anotó el primer gol y luego participó de la gesta del segundo tanto, y también puntualizó en sus declaraciones sobre su futuro.

“Siempre disfrutamos de estar acá, como lo venimos repitiendo hace tiempo. Hoy una vez más acá, fue complicado jugar, mucha humedad, mucho calor, estaba pesado. Más allá de todo, seguimos con la misma idea y creciendo”, manifestó sobre el trámite en China.

Por otra parte, se refirió a su posible baja en la Copa del Mundo: “Lo que dije del Mundial es algo normal. Por edad y por el tiempo es difícil que se dé. Disfruto el momento, el día a día, el estar acá, ahora vienen partidos de Eliminatorias, después la Copa América”.

“Es ir muy lejos pensar en el Mundial. Hay que disfrutar de lo conseguido y de cada momento que nos toque vivir. Busco disfrutar del día a día, que el último año me costó bastante, no estaba como me hubiese gustado, y pensar en lo que se viene”, sostuvo el exjugador del PSG de Francia.

Por último, el futbolista de 35 años culminó: “Empieza un ciclo nuevo, se vienen partidos de Eliminatorias dentro de poquito, no nos podemos quedar en lo que conseguimos, hay que pensar en lo que viene y disfrutar cuando nos toca reencontrarnos”.

Messi completó el encuentro con los Socceros, pero será baja en la Albiceleste para el próximo amistoso con Indonesia debido a que abandona la concentración para tomarse vacaciones, previo a su incorporación de Inter Miami en la Major League Soccer.