Leonel Pernía fue el más veloz en el autódromo de Buenos Aires

El piloto tandilense, con Fiat Cronos, se quedó este sábado con la “pole” de la primera fecha de la Copa Top Race YPF INFINIA.

l sábado por la tarde se llevó a cabo la clasificación de la 1ª fecha de la Copa Top Race YPF INFINIA, en el circuito 8 del autódromo “Oscar y Juan Gálvez” de Buenos Aires, donde Leonel Pernía con el Fiat Cronos #44 fue el más rápido logrando así su primera pole en la categoría.

El piloto de Tandil marcó un tiempo de 1m25s550/1000 a una velocidad promedio de 140,465 km/h en la segunda vuelta rápida, tras perder la primera por una salida de pista en la primera curva. Luego en su segundo intento logró revertir la situación y se llevó el mejor tiempo del sábado. En el segundo lugar quedó el campeón argentino 2025 del Top Race V6, Facundo Aldrighetti, que con el Lexus #1 del Halcón Motorsport quedó a 330/1000, mientas que tercero finalizó Norberto Grosso con el Ford Mustang #32 del JLS Motorsport-Corsi Sport a 526/1000.

Los primeros cincos lugares de la clasificación los completaron Diego Verriello (Fiat Cronos #101 – Octanos Competición) y Marcelo Ciarrocchi (Ford Mondeo #40 - Halcón Motorsport).

Luego finalizaron Emiliano Stang (Octanos Competición), Adrián Hamze (Octanos Competición), Mariano Pernía (Octanos Competición), Ulises Campillay (JLS Motorsport-Corsi Sport) y Darío Necochea (Octanos Competición).

La actividad para la Copa Top Race YPF INFINIA continuará con la prueba de tanques llenos este domingo a las 9:30 y con la final a las 13:10 hs. a 30 minutos más una vuelta. Todas las alternativas las podrán seguir por TyC Sports y TyC Sports Play junto al equipo periodístico de Carburando.