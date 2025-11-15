El piloto argentino fue el más veloz en Cuiabá, estado de Mato Gosso, Brasil. La jornada se suspendió luego sus actividades por tormenta eléctrica.

Leonel Pernía se quedó con la pole y se canceló la carrera 1 por lluvia

Leonel Pernía continúa en su camino al título de TCR South America. El argentino se llevó la pole position en la única actividad que se pudo realizar por el temporal que cayó sobre el autódromo de Cuiabá, estado de Mato Grosso (Brasil) a pocas horas de la primera carrera pactada de la categoría.

Pernía estiró la ventaja con respecto a su compañero de equipo, el brasileño Nelson Piquet Jr., y a Pedro Cardoso, el vigente campeón y también candidato a la corona, que no pudo ser parte de la actividad por un problema logístico.

Desde bien temprano, comenzó el TCR South America Banco BRB en pista. Pasado el mediodía, Pernía ya comenzaba a mostrar su rendimiento siendo el mejor del entrenamiento libre con su Honda Civic Type R FL5 #44. Cayendo la tarde, fue el dominador de la clasificación con un tiempo de 1:50.088, superando a Piquet Jr. por 0.254 y a Enzo Gianfratti por 0.649, que consiguió su mejor clasificación desde que arribó a la categoría.

Luego del top 3, se ubicaron Leonardo Reis, Fabián Yannantuoni, Raphael Reis, Juan Angel Rosso, Genaro Rasetto, Tiago Pernía y Ernani Khun, el cuibaiense que debutó en TCR y consiguió la “pole” para la Carrera 2 por la grilla invertida de los primeros diez.

Cerca de las 21, la tormenta eléctrica se posó sobre el nuevo autódromo de Cuiabá, lo que obligó a suspender todas las actividades y reprogramar para este sábado. Por ello, la Carrera 1 comenzará a las 15:20 y la segunda mantendrá el horario original de las 18:30.

DECLARACIONES

“Fue una vuelta tremenda. En un circuito increíble donde fue mejorando cada vez que salíamos a pista y había que exprimir cada sector. La mejor vuelta la sacamos en la Q2 con un auto muy equilibrado en lo mecánico y salió una vuelta superlativa con un auto pesado” (Leonel Pernía).

Foto: TCR South America.