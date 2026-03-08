Leonel Pernía y Camilo Trappa se repartieron las victorias en el TCR

El TCR South America Banco BRB puso en marcha su temporada 2026 con un intenso fin de semana en el Circuito dos Cristais, en Curvelo, Brasil, escenario de la primera fecha del campeonato. Con temperaturas que superaron los 30 grados y un sol pleno durante toda la jornada, Leonel Pernía y Camilo Trappa se llevaron las victorias de las dos primeras competencia del año.

La Carrera 1 tuvo como gran protagonista al campeón Pernía, quien se quedó con el triunfo a bordo de un Honda Civic Type R FL5. El argentino logró capitalizar su gran rendimiento a lo largo del fin de semana y confirmó su condición de candidato al título nuevamente con una actuación sólida en el circuito brasileño.

Pernía administró el ritmo en un trazado técnico y demandante como el de Curvelo, manteniendo el control de la competencia incluso en un contexto de altas temperaturas que exigieron al máximo a los neumáticos. Néstor Girolami, en su debut como piloto oficial de Hyundai en TCR South America, fue el segundo. El argentino siguió de cerca al ganador durante las 17 vueltas pero nunca pudo sorprenderlo para realizar un maniobra de superación. El podio lo completó Juan Ángel Rosso que había largado desde la séptima posición. Honda, Hyundai y Lynk & Co. fueron las marcas del top 3.

La intensa pelea en el medio del pelotón dejó grandes batallas, destacándose el campeón de 2024, Pedro Cardoso que escaló desde la 14° cajón de largada hasta la quinta posición. El cuarto fue Raphael Reis que con su participación en esta primera fecha es el único piloto de la historia de la categoría que participó en todas las competencia.

El top ten lo completaron Celso Neto, Camilo Trappa, que fue el ganador de la Copa Junior que se estrenó esta fecha; Fabricio Pezzini, Diego Ciantini y Juan Manuel Casella. Tiago Pernía y Nelson Piquet Jr. habían terminado en sexto y décimo pero ambos recibieron una sanción de cinco segundos que los relegó hasta el 12° y 14° posición, respectivamente.

Pasado el mediodía, la Carrera 2 entregó otro espectáculo vibrante y tuvo como ganador a Camilo Trappa, quien se impuso con el Hyundai Elantra N TCR. El argentino logró destacarse en una competencia muy disputada, aprovechando de una gran defensa y la velocidad de su flamante vehículo.

Trappa mostró un gran ritmo a lo largo de la carrera y supo gestionar cada relanzamiento y cada momento clave de la competencia para consolidarse en la punta y asegurar el triunfo, cerrando de la mejor manera el fin de semana de su debut.

En las primeras vueltas tuvo que cuidarse de Gabriel Moura que también se estrenaba en la categoría con un Audi RS3 LMS Gen 2. Luego se defendió de Rosso y en las últimas vueltas lo hizo con el ex F1, Nelson Piquet Jr.

Si la primera tuvo bastante lucha, la segunda sumó más espectáculo con las seis marcas en los primeros siete lugares durante más de 25 minutos. De esta manera, Hyundai (Trappa), Honda (Piquet Jr.), Lynk & Co (Rosso), Cupra (Neto), Audi (Moura) y Peugeot (Joaquín Cafaro) que cerraba este lote en el 7° lugar, estaban al frente en TCR South America.

Finalmente, los primeros diez fueron Trappa, Piquet Jr. Rosso, Neto, Moura, Reis, Cafaro, Girolami, Gianfratti y Tiago Pernía. En séptimo habia cruzado la meta Leonel Pernía pero fue recargado con 20 segundos que lo relegó hasta el 15° puesto.

La Copa Junior tuvo como piloto destacado a Camilo Trappa que ganó las dos competencias. En la primera lo escoltó el argentino Nicolás Fuca y en la segunda el brasileño Moura. En la divisional Trophy el doblete lo consiguió el campeón de 2025, el argentino Adrián Chiriano. Fernando Croce fue segundo en las dos competencias.

El inicio del campeonato dejó en claro el alto nivel competitivo del TCR South America, con una parrilla diversa en marcas y pilotos, y con récord de inscriptos con 23 pilotos. El Circuito dos Cristais fue escenario de un comienzo vibrante para la temporada 2026, con Leonel Pernía y Camilo Trappa como los primeros ganadores del año en un fin de semana bajo el intenso calor de Curvelo.

La próxima fecha será el fin de semana del 28 y 29 de marzo en Cascavel (Paraná, Brasil).

DECLARACIONES

“El momento más importante del fin de semana fue la largada de la primera carrera porque no sabíamos como iba a largar el “Bebu” con el Hyundai. Pudimos partir bien y acomodarnos adelante y aguantar hasta el final para llevarnos la victoria” (Leonel Pernía).

“La carrera de la mañana fue un poco más enrededa por que largué de un poco más atrás, pero en esta sabía que iba a ser larga, con muchos safety y me dediqué a cuidar el neumático en la parte más trabada para tener un resto en el final. Las últimas cinco vueltas tiré todo y me pude medir con Piquet para ver el potencial del auto” (Camilo Trappa).

“Quiero agradecer a todo el equipo. La carreras fueron cansadoras pero sabíamos el ritmo que tenía el auto. Fuimos conservadores al principio y pudimos sontener las victorias en la Copa Trophy. Esta fue la última carrera del auto, porque la próxima vamos con un nuevo Honda Civic Type R FL5” (Adrián Chiriano).

“Tuve un buen fin de semana. En la primera carrera no fue como esperaba por un pequeño toque en la parte delantera pero en la segunda largué en sexto y terminé en segundo. Una buena competencia en un circuito muy difícil de pasar. Ahora tenemos que empezar a sumar puntos para recuperar los que perdimos en la primera carrera” (Nelson Piquet Jr).

CARRERA 1

1. Leonel Pernia (ARG)

2. Néstor Girolami (ARG

3. Juan Ángel Rosso (ARG)

4. Raphael Reis (BRA)

5. Pedro Cardoso (BRA)

6. Celso Neto (BRA)

7. Camilo Trappa (ARG)

8. Fabricio Pezzini (ARG)

9. Diego Ciantini (ARG)

10. Juan Manuel Casella (URU)

11. Tiago Pernía (ARG)

12. Adrián Chiriano (ARG)

13. Nicolás Fuca (ARG)

14. Nelson Piquet Jr. (BRA)

15. Fernando Croce (BRA)

CARERRA 2

1. Camilo Trappa (ARG)

2. Nelson Piquet Jr. (BRA)

3. Juan Ángel Rosso (ARG)

4. Celso Neto (BRA)

5. Gabriel Moura (BRA)

6. Raphael Reis (BRA)

7. Joaquín Cafaro (URU)

8. Néstor Girolami (ARG)

9. Enzo Gianfratti (BRA)

10. Tiago Pernía (ARG)

11. Juan Manuel Casella (URU)

12. Nicolás Fuca (ARG)

13. Bruno Massa (BRA)

14. Erick Schotten (BRA)

15. Leonel Pernía (ARG)

Campeonato general TCR South America

1. Juan Angel Rosso 58

2. Néstor Girolami 55

3. Camilo Trappa 53

4. Leonel Pernía 51

5. Raphael Reis 50

6. Celso Neto 45

7. Nelson Piquet Jr. 36

8. Pedro Cardoso 24

9. Gabriel Moura 21

10. Tiago Pernía 20

11. Juan Manuel Casella 18

12. Joaquín Cafaro 17

13. Fabricio Pezzini 15

14. Diego Ciantini 13

15. Enzo Gianfratti 11

16. Nicolás Fuca 10

17. Adrián Chiriano 7

18. Bruno Massa 3

19. Erick Schotten 2

20. Fernando Croce 1

21. Fabián Yannantuoni 0

22. Enrique Maglione 0

23. Enzo Falquete 0

Campeonato equipos TCR South America

1. Honda Racing 87

2. Paladini Racing 73

3. Hyundai MSA 68

4. W2 Pro GP 52

5. G Racing Motorsport 35

6. Uruguay Racing Team 35

7. Cobra Racing Team 21

8. Porthack Racing 0

Copa Trophy TCR South America Banco BRB

1. Adrián Chiriano 27

2. Fernando Croce 19

3. Enrique Maglione 3

Copa Junior TCR South America Banco BRB

1. Camilo Trappa 25

2. Gabriel Moura 15

3. Nicolás Fuca 14

4. Joaquín Cafaro 11

5. Erick Schotten 9

6. Bruno Massa 3

7. Enzo Falquete 3