Leonel Pernía y Fabricio Pezzini ganaron en el TCR South America

Desde la primera posición de partida a la victoria podría ser el título de las dos carreras de Villicum. Los argentinos Leonel Pernía y Fabricio Pezzini se llevaron los triunfos del fin de semana sanjuanino, después de haber salido desde el primer cajón en la largada en cada una de las competencias. Con estos resultados, Pernía con su Honda Civic Type R FL5 del Honda YPF Racing sigue estirando su ventaja en el campeonato por sobre el brasileño Pedro Cardoso.

A pleno sol en uno de los autódromos más bonitos de Argentina, la mañana tenía a Leonel Pernía partiendo desde la “pole”, seguido por su compañero de equipo, el brasileño Nelson Piquet Jr. En el comienzo el brasileño no pudo mover bien y cayó hasta la mitad del pelotón lo que lo relegó a entrar en la batalla por ganar posiciones. A la inversa, Leo tuvo una gran salida para tomar la punta y no abandonarla hasta la bandera a cuadros.

La batalla estuvo en el medio con Piquet Jr. y Cardoso que terminó con el del Honda Civic Type R FL5 #33 en la calle de boxes. Una refriaga hizo que se rompa una pieza de la dirección y que el ex F1 no pueda continuar en la carrera. El que aprovechó su partida fue el brasileño Raphael Reis que se ubicó segundo y también se mantuvo hasta el final. El podio lo completó Fabián Yannantuoni con su Lynk & Co. 03 TCR del Paladini Racing.

En la Copa Trophy el gran beneficiado fue Adrián Chiriano que no solo se quedó con el primer lugar sino que aprovechó los despistes de los brasileños Enzo Gianfratti y Maria Nienkottër que no pudieron sumar unidades.

Pasado el mediodia se puso en marcha la segunda carrera que cuenta con la grilla invertida. Con el décimo lugar de la clasificación, Pezzini salía desde el primer cajón. Solo perdío en las primeras dos vueltas con Juan Angel Rosso que largó mejor y lo superó en la primera curva. Una vez que el argentino del Cupra Leon VZ #113 recuperó la punta hizo una diferencia “cómoda” para ver caer la bandera a cuadros sobre su capot.

El juego de equipo de Paladini Racing puso un poco de suspenso en la carrera. Rosso dejó pasar a Yannatuoni para ir en búsqueda de Pezzini pero el del Lynk & Co. #5 no pudo acortar distancia porque comenzó con problemas de frenos. A dos vueltas del final, cambiaron nuevamente las posiciones y Rosso finalizó segundo y Yannantuoni tercero.

Avanzando desde el octavo lugar, Reis tuvo una gran carrera para finalizar en cuarta posición, lo que lo dejó como el segundo con más puntos del fin de semana. El que completó el “top 5” fue Leo Pernia, luego de haber partido desde el décimo lugar.

La Copa Trophy tuvo más acción en esta segunda carrera. Gianfratti pudo hacer una diferencia considerable al principio y la mantuvo hasta el final. En la segunda colocación finalizó Chiriano que luchó y se sobrepasaron varias veces con Nienkötter. El triunfo y el segundo escalón del podio para Chiriano le dan los puntos para ser el líder de esta división.

El TCR South America volverá a las pistas el fin de semana del 30 de mayo y 1° de junio el Autódromo Internacional de Termas de Rio Hondo (Santiago del Estero, Argentina).

DECLARACIONES

“Un fin de semana optimo consiguiendo una nueva pole y victoria en la carrera uno, además sumamos fuerte en la segunda carrera” (Leonel Pernía).

“Fue un segundo/tercero puesto porque nos veníamos pasando con Fabián (Yannantuoni). Creo que nunca vi un equipo de competición de autos de este nivel que tenga el grupo humano que tenemos en el Paladini Racing, así que valoro mucho eso. En lo deportivo el auto va bien pero tenemos que hacer énfasis en mejorar la potencia del Lynk & Co” (Juan Angel Rosso).

“Tuvimos unas primeras vueltas muy buenas batallando con Rosso, luego de superarlo buscamos ritmo y tomar distancia. Sobre el final traté de administrar y llegar tranquilo. Un gran resultado para nosotros” (Fabricio Pezzini).

“Estoy muy contento. Veníamos de un mal fin de semana en Oberá, y aquí subimos al podio en la primera carrera, y en la segunda terminé cuarto tras salir octavo. Teníamos el auto para dar más, pero preferimos no arriesgarnos demasiado. Como vamos un poco por detrás en el campeonato, no podemos permitirnos problemas, así que tuve una carrera más concentrada. El campeonato es largo, carrera tras carrera, así que cuando miro el fin de semana, estamos muy contentos” (Raphael Reis).

“Este triunfo fue muy importante en el campeonato. Marcamos muchos puntos. Es una pena el abandono en la Carrera 1, pero todo fue bien para la segunda carrera. Tuvimos dos grandes comienzos hoy. El auto perdió un poco de rendimiento desde la mitad hasta el final, pero aún así logramos ganar. Ahora toca afrontar Termas de Río Hondo, una pista que aún no conozco y vamos a aprender mucho en el simulador” (Enzo Gianfratti).

RESULTADOS

Carrera 1

1° - L. Pernía (ARG)

2° - R. Reis (BRA)

3° - F. Yannantuoni (ARG)

4° - P. Cardoso (BRA)

5° - L. Ramirez (PAN)

6° - F. Pezzini (ARG)

7° - J.A. Rosso (ARG)

8° - E. Bastidas (ARG)

9° - M. Pernía (ARG)

10° - G. Rasetto (ARG)

Carrera 2

1° - F. Pezzini (ARG)

2° - J.A. Rosso (ARG)

3° - F. Yannantuoni (ARG)

4° - R. Reis (BRA)

5° - L. Pernía (ARG)

6° - N. Piquet Jr. (BRA)

7° - M. Pernía (ARG)

8° - P. Cardoso (BRA)

9° - T. Pernía (ARG)

10° - G. Rasetto (ARG)

CAMPEONATO

General

1º - Leonel Pernía, 219 puntos

2º - Pedro Cardoso, 176

3º - Raphael Reis, 144

4º - Juan Ángel Rosso, 141

5º - Fabricio Pezzini, 140

6º - Nelson Piquet Jr., 117

7º - Luis Ramírez, 94

7º - Tiago Pernía, 93

9º - Fabián Yannantuoni, 89

10º - Genaro Rasetto, 66

Copa Trophy

1° - Adrián Chiriano, 66 puntos

2° - María Nienkötter, 45

3° - Enzo Gianfratti, 38

Equipos

1° - Honda YPF Racing, 316 puntos

2° - W2 Pro GP, 284

3° - PMO Racing, 281