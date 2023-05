Levinas quiso explicar sus dichos sobre Wado pero la empeoró

Gabriel Levinas se sumó al embate contra una posible candidatura del actual ministro del Interior, Wado de Pedro, y manifestó el domingo en el canal TN que "la sociedad no está preparada" para tener como Presidente a "una persona que es tartamuda". Tras cosechar un masivo repudio, el periodista intentó aclarar pero oscureció.

"¿Qué quisiste decir?", interpeló Pamela David en comunicación telefónica con Gabriel Levinas, que horas previas fue masivamente repudiado por referirse a las capacidades del ministro Wado de Pedro ante una posible candidatura presidencial.

En este contexto, Levinas comenzó diciendo: "Voy a poner un ejemplo distinto. Yo vivo en el Once y acá viven un montón de paisanos míos, judíos religiosos, que andan vestidos con sombrero, túnica, y con patillas y barba grande".

"Entonces uno de ellos quiere ser Presidente de la Nación y yo pienso que no lo van a votar porque no está la Argentina para que voten a una persona así; me parece que no lo votarían. No digo que el tipo no sirva para ser Presidente, pero yo pienso en la batalla electoral y lo que ve la gente", manifestó, ante la mirada de desaprobación de los presentes en Desayuno Americano.

Sorprendida, la conductora le repregunta: "¿Por prejuicio? ¿Por qué?". A lo que Gabriel Levinas señala: "Por prejuicio, por lo que sea. Yo lo que quise decir sobre Wado de Pedro es que si tuviera que elegir entre él, Massa y Scioli, de acá a la China lo elijo a Wado porque es una persona preparada, pero para la competencia es probable que tenga dificultades por su problema".

"A Macri no se le entendía cuando hablaba y fue presidente", respondió molesta Pamela David, a lo que Levinas remarcó: "Sí, obvio, puedo estar equivocado".