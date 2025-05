Ley Micaela: comenzó capacitación para empleados municipales

La misma constará de 5 encuentros y es para los empleados que no participaron de la capacitación anterior.

Actualmente, son 250 agentes los que concurren a la propuesta que es obligatoria para quienes trabajan en el Estado. La misma se replicará para garantizar el acceso a todos los empleados.

Este jueves, la Municipalidad de Comodoro Rivadavia retomó a través de los equipos pertenecientes a la órbita de la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad, el dictado del Programa de Capacitación Ley Micaela, destinado en esta oportunidad a 250 empleados municipales.

En la presentación del curso que contempla 5 encuentros, con una carga horaria de 25 horas, estuvieron presentes el secretario de Gobierno, Modernización y Transparencia, Sergio Bohe; la secretaria de la Mujer, Género, Juventud y Diversidad, María Cativa; y el Subsecretario de Recursos Humanos, Miguel Ángel Montoya.

Al respecto, Bohe indicó que “durante este curso, se irán repartiendo los compañeros municipales en grupo de 50 trabajadores. Se inició este 8 de mayo, continuará el próximo 12 y seguirá en junio también para abarcar con equipos interdisciplinarios de la Municipalidad en este abordaje, temas de violencia de género y equidad”.

Asimismo, sostuvo que esta propuesta “es fundamental para sostener en el tiempo políticas públicas que hoy están siendo desconocidas a nivel nacional, a tal punto que se cerró el Ministerio de la Mujer. Es importante también para seguir avanzando en la construcción de una sociedad más inclusiva y en una comunidad más organizada”.

“Brindamos estas capacitaciones para que tengan la posibilidad de acceder a herramientas más igualadoras. Y en este caso, que es una obligación de ley para para los trabajadores municipales, lo abordemos desde una lógica mucho más humanitaria, ya que la prioridad de trabajo para ellos, sigue siendo su entorno, que es la ciudad de Comodoro”, expresó el funcionario.

CAPACITARSE SIEMPRE ES IMPORTANTE

En tanto, la integrante del equipo de la Dirección General de Relaciones Laborales de la Subsecretaria de Recursos Humanos, Fernanda de los Santos, en el marco del Programa de Capacitaciones, detalló que “se trabajó en conjunto con la Dirección General de Políticas de Género con abordaje territorial de la Secretaría de la Mujer, para diseñar esta actualización de contenidos de la Ley Micaela”.

“A nivel general, la capacitación siempre es importante para acompañar al personal que ingresó en los últimos años. Mientras que, de manera particular, hay una ley que nos obliga a estar capacitados en lo que es esta esta temática. Por ello, esta capacitación tendrá 5 encuentros, con una última instancia evaluativa”, mencionó.

Por su parte, la directora del área de Investigación, Formación y Diseño de Políticas de Género, María Laura Fusiman, explicitó que “cuando surgió la Ley Micaela y el Municipio adhirió, se realizó una capacitación virtual con diferentes módulos y con una instancia evaluativa para todos los empleados municipales. No obstante, luego no se dio continuidad, “entonces –continuó- todas aquellas personas que ingresaron en los últimos años no tienen la formación sobre la Ley Micaela, y como es una obligatoriedad, pensamos en esta instancia presencial”.

“La Ley Micaela implica una sensibilización, repensar las propias prácticas de la propia vida. Se abordaron diferentes conceptos que tienen que ver con la incorporación de la perspectiva de género; la violencia de género, sus tipos, modalidades y cómo podemos prevenirla; y sobretodo reconocer los recursos locales que a nivel municipal hay, para poder abordar y acompañar a las personas que están en situaciones de violencia de género”, manifestó.