Lili Ostrovsky reúne una vida de dibujos en más de 70 obras

La artista inaugura su retrospectiva “Vida y obra de un trazo inquieto” este viernes a las 19 en el Centro Cultural. La muestra recorre su trayectoria entre Argentina y Brasil, con entrada libre y gratuita.

Durante décadas, la madre de Liliana Ostrovsky conservó los dibujos que su hija hacía de niña. Este viernes, aquellos papeles encontrarán un lugar entre las más de 70 obras de “Vida y obra de un trazo inquieto. El arte de Lili Ostrovsky”, la retrospectiva que se inaugurará a las 19 en la Sala de Exposiciones del Centro Cultural de Comodoro Rivadavia.

Su presencia le da al recorrido una dimensión íntima. Permite volver a los años en que dibujar era una forma de descubrir y jugar, y acercarse a una historia que también pudo conservarse gracias a ese cuidado familiar. Junto a las obras de etapas posteriores, esos primeros dibujos ponen en relación a la niña que empezaba a expresarse sobre el papel con la artista que hoy lleva sus imágenes a distintos espacios y formatos.

La muestra reunirá ilustraciones, caricaturas, dibujos a lápiz, trabajos a dos colores, pinturas acrílicas y producciones digitales. Las diferencias entre esos materiales permiten seguir los cambios de una práctica sostenida a lo largo de los años, entre Argentina y Brasil. También muestran cómo cada herramienta abrió otras posibilidades para trabajar con las formas, los rostros y el color.

Una parte extensa de esa historia transcurrió en Brasil, donde Ostrovsky se desempeñó durante más de veinte años como caricaturista itinerante. Las ferias, las playas, las plazas y los encuentros culturales fueron sus lugares de trabajo. Allí, cada dibujo se hacía a partir de una persona concreta, de sus facciones y sus gestos, y del intercambio que se producía mientras avanzaba el retrato.

Esa experiencia dio al oficio una relación cotidiana con los demás. Dibujar implicaba observar con atención, conversar y encontrar los rasgos que distinguían a cada rostro. El trabajo acompañaba los viajes y se alimentaba de esos encuentros, con personas de diferentes edades y procedencias que, por un momento, se convertían en protagonistas de una caricatura.

Con la ilustración, su producción se extendió hacia otras escenas y maneras de contar. Las herramientas digitales sumaron una mayor intensidad de color y nuevas formas de construir las imágenes. En ese desarrollo también aparecen sus experiencias personales y la relación con los paisajes patagónicos, dentro de una búsqueda que sigue abierta en Comodoro.

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La retrospectiva permite recorrer esas etapas y conocer cómo el dibujo fue ganando otros lugares en su vida. El papel, la pintura y la pantalla forman parte de una historia que también incluye la enseñanza y la creación compartida.

En Patio Ilustrado, espacio que construyó junto a César Fabián Fredini, esa relación con el arte tomó la forma de un espacio para recibir a otros. Allí confluyen artistas, talleres y propuestas que hacen del aprendizaje y el intercambio una actividad colectiva. Las ganas de enseñar y seguir aprendiendo encontraron un lugar en la ciudad, donde las experiencias individuales pueden ponerse en común.

Ese impulso de encuentro continúa en Sarao Canciones Ilustradas. En este proyecto, Ostrovsky dibuja durante las presentaciones y sus imágenes se proyectan en gran formato, mientras se relacionan con la música y la palabra. El público puede acompañar el proceso de creación y ver cómo la ilustración toma forma a medida que transcurre la escena.

Sarao también estará presente en la apertura de la exposición. Camila Vaccaro, en piano y voz, y Fredini, en guitarra y voz, participarán con música en vivo.

Entre los dibujos que su madre guardó y las imágenes que hoy crea frente al público hay años de trabajo, viajes y aprendizaje. La muestra reúne parte de esa historia y permite detenerse en sus distintos momentos, reconocer los cambios y acercarse a las relaciones que fueron acompañando su obra.

“Vida y obra de un trazo inquieto. El arte de Lili Ostrovsky” se inaugurará el viernes 9 de octubre a las 19 en la Sala de Exposiciones del Centro Cultural de Comodoro Rivadavia. La entrada será libre y gratuita.