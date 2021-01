Linares: "las PASO son un costo altísimo para el momento"

Es año electoral en Argentina. Los candidatos que pretenden ocupar las bancas que renueva Chubut en el Congreso Nacional (tres al Senado y dos a Diputados) comienzan sus campañas, algunos menos tímidamente que otros.

Más allá de la contienda política, queda resolver qué pasará con las Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias (PASO). El Gobierno nacional ha manifestado su intención de rever la realización de esta instancia para ahorrar dinero debido a la delicada situación económica que atraviesa el país, pero se trata de una facultad del Congreso.

En este sentido, el presidente del Partido Justicialista (PJ) de Chubut, Carlos Linares, aseguró que se acompañará la decisión del Gobierno nacional pero consideró que las PASO que se aplican desde 2011 no dieron los resultados esperados.

“Las Primarias fueron creadas en su momento y con el tiempo no fue todo lo bueno que se pensó. Pero tampoco fue todo lo malo. Yo digo que hay que analizarlas y ver si conviene hacerlas. Es un costo económico muy importante en un momento muy delicado como país, pero seguramente el Gobierno nacional con las provincias e intendentes, evaluarán si se hacen o no. Nosotros estamos a disposición de lo que el gobierno nacional determine”, destacó el exintendente de Comodoro Rivadavia.

En diálogo con El Patagónico, Linares manifestó que los candidatos por el PJ Chubut serán elegidos en la provincia y por mandato de sus afiliados. “Desde que tomamos la potestad y los compañeros nos dieron el mandato de autoridad del PJ de Chubut, hemos dicho que vamos a dirimir diferencias en la provincia del Chubut. Esto no quiere decir que después no sigamos mancomunadamente acompañando a las políticas nacionales”, subrayó.

“Claramente nosotros estamos trabajando para que todos los compañeros de la provincia del Chubut podamos dirimir algún tipo de diferencia que tengamos que ver con las candidaturas de medio término”, agregó.

“El partido hizo lo que tenía que hacer y está normalizado. Hoy con el 80% de los consejos de localidad puestos en funcionamiento, estamos trabajando en la organización interna con los trámites que eso lleva, con el financiamiento que necesitan los consejos de localidad de la provincia, con todos temas administrativos que hay que ponerlos al día. En marzo o abril habrá un congreso partidario”, adelantó.

LOS PIES EN EL PLATO

El PJ ha recuperado su fuerza a partir de la llegada de Alberto Fernández a la Casa Rosada por lo que muchos dirigentes que se habían alejado de la estructura partidaria hoy declaran abiertamente que quieren volver para ser parte de las próximas elecciones y con la vista puesta en el 2023.

El exjefe comunal de Chubut no le cerró las puertas a nadie pero advirtió que quienes quieran volver deberán respetar la ideología del partido.

“Para nosotros es un orgullo que quieran volver al PJ porque siempre defendimos estos lugares y esta ideología. Nosotros no vemos la política sino hay una ideología atrás. Me parece que uno de los grandes defectos que tiene la Provincia es no tener ideología política y toda aquella persona que sea o no de la fila del Justicialismo que quiera volver, será bienvenido. Tendrán que cumplir lo que dice el reglamento interno de la carta orgánica del Partido. Pero la ficha de afiliación y la bienvenida a cualquier compañero que quiera permanecer al peronismo de Chubut están a disposición”, subrayó.