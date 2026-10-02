Lionel Messi llegó al país para su partido despedida de la Selección

El crack rosarino arribó en las últimas horas a la Argentina junto a su familia. El partido será este martes en el Monumental ante Benín.

El crack rosarino Lionel Messi, llegó con su familia a la Argentina para sumarse a la Selección y comenzar a preparar el último partido de su carrera con la camiseta albiceleste, que se disputará este martes frente a Benín en el estadio Monumental del Club River Plate.

El 10 del Inter Miami se incorporará al plantel conducido por Lionel Scaloni, que atraviesa la actual fecha FIFA con una serie de amistosos. La despedida de Messi será el último compromiso de esta ventana internacional, luego de los encuentros frente a Bolivia y Burkina Faso.

El partido ante Benín comenzará a las 20 y será el escenario elegido para el cierre definitivo de la trayectoria del capitán con la Selección argentina.

Messi anunció su retiro del seleccionado el último 31 de agosto, mediante una carta publicada en sus redes sociales, luego de la final del Mundial 2026. En aquel mensaje explicó que la decisión había sido tomada después de un largo proceso personal y deportivo.

Una despedida preparada especialmente

La AFA preparó una jornada especial para el último encuentro del capitán. La Selección utilizará una camiseta diseñada especialmente para la ocasión, con detalles dorados y elementos alusivos a la despedida de Messi. Parte del plantel ya dejó mensajes y firmas sobre esa camiseta como homenaje al “10”.

El encuentro se disputará en el Monumental y se espera un clima cargado de emoción, con homenajes preparados para quien fue durante más de dos décadas la principal figura del seleccionado argentino.