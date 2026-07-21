Lionel Messi llegó a Rosario este martes a la mañana

El capitán argentino y su familia viajaron en un vuelo privado y permanecerán unos días en su ciudad natal.

Luego del recibimiento al plantel de la selección argentina un día después de haber finalizado la Copa del Mundo 2026, Lionel Messi regresó al país. Aterrizó pasadas las seis de la mañana en el Aeropuerto Internacional de Rosario.

“La Pulga” fue escoltado por un gran operativo de seguridad que impidió que le hicieran imágenes tanto al futbolista como a sus acompañantes.

Tanto La Pulga como Rodrigo De Paul habían permanecido en Estados Unidos tras la derrota de Argentina ante España en el MetLife Stadium, en la final del Mundial disputada el domingo 19.

Messi viajó primero de Nueva York a Miami y, desde allí, emprendió vuelo en un avión privado con destino a su ciudad natal. Se espera que Messi pase unos días junto a su familia en su casa del barrio privado Kentucky, en Funes. Luego, el rosarino volverá a incorporarse al Inter Miami para retomar la competencia oficial con su equipo.

La derrota por 1 a 0 ante el equipo de Luis de la Fuente, con el gol de Ferran Torres al inicio del segundo tiempo suplementario, dejó a La Scaloneta en el segundo puesto del mundo. Messi eligió las redes sociales para despedirse del torneo con un mensaje dirigido a sus seguidores.

“El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno… Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo”, comenzó diciendo en su cuenta de Instagram.

“Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo”, reflexionó. Seguidamente, el capitán agradeció: “Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos”.

Esas fueron sus primeras palabras públicas tras la final —ya que no brindó declaraciones en la salida del estadio— y cerró el mensaje: “También quiero felicitar a España por el campeonato”.

Gran parte de la selección argentina aterrizó el lunes pasadas las 18 en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza en un vuelo de Aerolíneas Argentinas. La delegación, como se sabía, no contaba con la presencia de ninguno de los dos jugadores del Inter. A ellos se sumaron otros cuatro futbolistas que no regresaron con el plantel, aunque sí estuvieron presentes el director técnico Lionel Scaloni y el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia.

Una segunda aeronave trasladó a las familias de los jugadores, quienes aterrizaron más temprano y aguardaron a sus seres queridos en el predio de la AFA.